شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لتضمين ميزة Lens في الإصدار المكتبي من Chrome 94 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب Google من إطلاق ميزة Google Lens for Desktop لمستخدمي Google Chrome، حيث ظهرت الميزة للتو في Chrome Beta 94 ويمكن الآن تمكينها بعلامة "ابحث في شاشتك باستخدام Google Lens" ضمن Chrome: // flags.

وتتيح لك الميزة قص جزء من الشاشة ومعالجته بواسطة Google Lens ، حيث سيحاول تقديم نتائج بحث ذكية بناءً على الصورة، وإذا فشل ذلك ، يمكنك أيضًا الوصول إلى بحث قياسي في صور Google من نفس الصفحة، ويبدو الآن أن الميزة ممكّنة افتراضيًا في Chrome Canary ، وكما ذكرنا فهي متوفرة الآن أيضًا في Chrome Beta. العلم موجود أيضًا في Chrome 93 ، ولكن للأسف لا يبدو أنه يعمل بشكل صحيح حتى الآن.

ويجب أن يعرف مستخدمو Windows 10 أنه يمكنهم الوصول إلى بحث مرئي مماثل في Bing بسهولة من زر بحث Windows 10.