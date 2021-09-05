شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أجهزة Xbox قد تدعم تطبيقات أندرويد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق نظام التشغيل ويندوز 11 في 5 أكتوبر المقبل، ومع ذلك، أوضح عملاق التكنولوجيا أن نظام التشغيل الجديد لن يأتي مع دعم لتطبيقات أندرويد، وبدلاً من ذلك ، سيتم تقديمه إلى مستخدمي Windows Insider.

ويُطلق على التطبيق اسم Windows Subsystem لنظام أندرويد ، وقد ظهر التطبيق على متجر مايكروسوفت وعلى الرغم من عدم حدوث أي شيء عند تنزيله ، باستثناء ظهور نافذة فارغة ، تم إدراج التطبيق على أنه متاح لوحدات تحكم Xbox، حيث يتضمن ذلك عائلة Xbox One ووحدات تحكم Xbox Series X و S.

لكن هل هذا يعني أننا قد نلعب ألعاب أندرويد على Xbox؟ إنه احتمال، حيث تقوم مايكروسوفت بالفعل بجعل الألعاب أكثر مرونة من خلال Cloud حيث يمكنك الانضمام مع أصدقائك على عنوان ألعاب واحد من جهاز كمبيوتر محمول وجهاز لوحي وهاتف ووحدة تحكم بالطبع.

وإذا وصلت بعض ألعاب أندرويد إلى Xbox ، فستزداد احتمالات وصول هذه الألعاب إلى المزيد من الأشخاص فقط، ومع ذلك ، كل هذا هو مسألة تكهنات فقط ، دون تأكيد من قبل مايكروسوفت في هذا الصدد، وفي الوقت الحالي ، لا تصل تطبيقات أندرويد إلى نظام التشغيل Windows 11 فقط ، فضلا عن وحدة تحكم ألعاب Xbox.

وستصل ألعاب Xbox Cloud إلى أجهزة Xbox Series X | S و Xbox One في موسم العطلات هذا عبر اشتراك Game Pass Ultimate، كما أن خدمة الألعاب متوفرة بالفعل لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

ووفقًا لـ مايكروسوفت ، سيتمكن مشتركو Xbox Game Pass من القفز مباشرة في اللعبة مع الأصدقاء دون الحاجة إلى تنزيل أي لعبة، وسيكون هناك أكثر من 100 لعبة للاختيار من بينها وقت إطلاق Xbox Cloud Gaming.