شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تضيف ألعاب Game Boyلخدمة Switch Online الخاصة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تمنحك خدمة الاشتراك في Nintendo Switch Online إمكانية الوصول إلى ألعاب أحدث من NES و SNES في المستقبل القريب، فوفقًا لأحدث بودكاست Nate the Hate ، قد تضيف Nintendo ألعاب Game Boy و Game Boy Color إلى Switch Online في الأسابيع المقبلة.

كما ناقش المضيفون في العرض ، وجد بعض الأشخاص في عام 2019 أن الخدمة بها أربعة محاكيات، واثنان منهم لا يزالان غير مستخدمين، حيث إنهم يعتقدون أن هذه المحاكيات مخصصة لعناوين Game Boy و Game Boy Color - وقد أكد كل من Nintendo Life و Eurogamer التقرير بمصادر خاصة بهما.

وتبلغ خدمة Nintendo Switch Online من العمر ثلاث سنوات في غضون أسابيع قليلة، حيث تم إطلاقه في 18 سبتمبر 2018 ، مما يتيح للأعضاء الوصول إلى الألعاب القديمة لاثنين من أقدم وحدات التحكم في الشركة.

ومنذ ذلك الحين ، دأبت الشركة على إضافة المزيد والمزيد من ألعاب SNES و NES إلى مجموعتها المختارة ، بما في ذلك الكلاسيكيات المحبوبة مثل سلسلة Super Mario Bros و The Legend of Zelda و Zelda II و Donkey Kong.

ولعل إضافة عناوين Game Boy إلى المزيج يعني أن Nintendo لن تنفد من الألعاب لإضافتها في المستقبل المنظور.