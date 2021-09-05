علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: نينتندو تضيف ألعاب Game Boyلخدمة Switch Online الخاصة بها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تضيف ألعاب Game Boyلخدمة Switch Online الخاصة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تمنحك خدمة الاشتراك في Nintendo Switch Online إمكانية الوصول إلى ألعاب أحدث من NES و SNES في المستقبل القريب، فوفقًا لأحدث بودكاست Nate the Hate ، قد تضيف Nintendo ألعاب Game Boy و Game Boy Color إلى Switch Online في الأسابيع المقبلة. 

 

كما ناقش المضيفون في العرض ، وجد بعض الأشخاص في عام 2019 أن الخدمة بها أربعة محاكيات، واثنان منهم لا يزالان غير مستخدمين، حيث إنهم يعتقدون أن هذه المحاكيات مخصصة لعناوين Game Boy و Game Boy Color - وقد أكد كل من Nintendo Life و Eurogamer التقرير بمصادر خاصة بهما.

 

وتبلغ خدمة Nintendo Switch Online من العمر ثلاث سنوات في غضون أسابيع قليلة، حيث تم إطلاقه في 18 سبتمبر 2018 ، مما يتيح للأعضاء الوصول إلى الألعاب القديمة لاثنين من أقدم وحدات التحكم في الشركة.

 

ومنذ ذلك الحين ، دأبت الشركة على إضافة المزيد والمزيد من ألعاب SNES و NES إلى مجموعتها المختارة ، بما في ذلك الكلاسيكيات المحبوبة مثل سلسلة Super Mario Bros و The Legend of Zelda و Zelda II و Donkey Kong.

ولعل إضافة عناوين Game Boy إلى المزيج يعني أن Nintendo لن تنفد من الألعاب لإضافتها في المستقبل المنظور.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا