شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تضيف تراخيص القيادة فى 8 ولايات أمريكية إلى تطبيق Wallet على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل هذا الأسبوع عن إمكانية إضافة تراخيص القيادة ومعرفات الحالة إلى تطبيق Wallet على iPhone و Apple Watch في ولايات أمريكية محددة حسبما نقل موقع arstechnica.

ستكون الولايات الأولى التي تقدم هذه الوظيفة هي أريزونا وجورجيا ، لكن ستتبعها كناتيكت وأيوا وكنتاكي وماريلاند وأوكلاهوما ويوتا. ومع ذلك لم تقل الولايات ولا شركة آبل بالضبط متى ستبدأ عمليات الطرح باستثناء إعطاء هدف عام لخريف عام 2021.

Wallet هو تطبيق يتم تثبيته مسبقًا على أجهزة iPhone و Apple Watch القابلة للارتداء. يخزن التطبيق بطاقات الائتمان وبطاقات الصعود إلى الطائرة ومعرفات الطلاب والعناصر الأخرى التي قد تضعها عادةً في محفظة فعلية.

وتستخدم Wallet أحيانًا الاتصالات اللاسلكية لنقل المعلومات ذات الصلة (على سبيل المثال معلومات بطاقة الائتمان في نقطة البيع) ، أو يمكن للمستخدم تعليق الهاتف لإظهار المعلومات لشخص ما. وفى كثير من الأحيان يتم استخدام رمز شريطى أو شىء مشابه للسماح للمستخدم بالمصادقة فى موقع ما دون تسليم الهاتف - مثل بطاقات صعود الطائرة.

تركز الكثير من منشورات غرفة الأخبار في Apple التي تعلن عن رخصة القيادة الجديدة أو ميزة معرف الدولة على حالة استخدام واحدة محددة: المطارات. يسلط هذا المنشور الضوء على اقتباسات من وكالة أمن النقل تدعم هذه الخطوة والتزامًا من إدارة أمن النقل بقبول المعرفات الرقمية في المطارات في الدول المشاركة. الفكرة هي أن المستخدمين الذين يخضعون لأمن المطار يمكنهم تقديم كل من بطاقات الصعود إلى الطائرة ومعرفات الدولة فى التطبيق لتجنب التحسس من محافظهم أثناء الطابور.

ولاحظ الكثيرون على تويتر وفى أماكن أخرى أنهم لن يشعروا بالراحة عند تسليم هاتف غير مقفل إلى إدارة أمن المواصلات أو ضباط الشرطة، ولكن على الأقل فيما يتعلق بأمن المطار فهذه ليست الطريقة التى يعمل بها.

يقوم المستخدمون بتخزين البيانات المتعلقة برخص القيادة الخاصة بهم أو معرفات الحالة على هواتفهم ، لكنهم لن يعرضوا المعرف على شاشة هواتفهم للسلطات. بدلاً من ذلك سيتم تسليم المعلومات رقميًا، بحيث يقدم المستخدمون معرفاتهم "ببساطة عن طريق النقر على iPhone أو Apple Watch الخاص بهم على قارئ الهوية" وفقًا لشركة Apple.