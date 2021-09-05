شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة فضاء أمريكية تكشف نمو أزهار الفلفل لأول مرة على المحطة الدولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رائدة الفضاء الأمريكية ميجان ماك آرثر، عن ظهور أزهار الفلفل لأول مرة على متن محطة الفضاء الدولية، ونشرت ماك آرثر، فى تغريده عبر حسابها على موقع "تويتر"، صورة الفلفل المتفتح، وعلقت عليها: "إنهم يزهرون.. أنا ابتسم.. نتوقع أن نرى ثمارًا صغيرة تتشكل في غضون أسبوع.. إن تعلم زراعة هذه النباتات الأكثر تعقيدا في محطة الفضاء، وستمكن البيئة الفريدة من نوعها رواد الفضاء في مهمات الكواكب المستقبلية من زراعة طعامهم".

ووفقا لما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، خطط العلماء الروس لزراعة الفلفل الحلو في محطة الفضاء الدولية، لكن دفيئة زراعية Lada-2 الجديدة ضاعت في ديسمبر 2016، بسبب الإطلاق الطارئ لمركبة الشحن في مايو 2020، وقال فلاديمير سيشيف، نائب مدير معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن المعهد جنبا إلى جنب مع شركة Energia للصواريخ والفضاء، يعملان على ظهور دفيئة روسية جديدة للمحطة.



الفلفل

وفى وقت سابق، أثارت رائدة الفضاء ميجان ماك آرثر، الكثير من التساؤلات وردود الأفعال بعد منشور نشرته على تويتر تتحدث فيه عن مشكلة حقيقية تواجهها في محطة الفضاء الدولية بسبب العناكب.



رائدة الفضاء

وعلى الرغم من أن رواد الفضاء شاركوا في السابق مشاهد غير متوقعة من محطة الفضاء الدولية، مثل صور الديدان المفلطحة، لكن مشهد العناكب التي تطفو حول محطة الفضاء الدولية، لم يكن مجرد مشهد طبيعي، بل مشكلة عانت منها رائدة الفضاء.

ووفقا لسبوتنيك، شاركت رائدة الفضاء وعضو طاقم محطة الفضاء الدولية الحالية، ميجان ماك آرثر، منشورا على صفحتها في "تويتر" أثار من خلاله الكثير من التساؤلات وردود الأفعال الأمر الذي جعل "ناسا" تعلق على حالتها.