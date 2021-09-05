شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العبارات السريعة من جوجل تتيح لك تخطى كلمة تنشيط المساعد الصوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة جوجل على تطوير ميزة جديدة لمساعدها الصوتي تسمى “العبارات السريعة” التي يمكن أن تتيح لك يومًا ما تخطي الحاجة إلى قول “Hey Google” للعبارات الشائعة مثل “ما الوقت الآن” أو “تشغيل الأضواء”، ولم يتم الإعلان رسميًا عن الميزة بعد، وليس من الواضح متى يمكن إطلاقها أو تحديد الأجهزة التي قد تدعمها.

ووفقا لما ذكره موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية، ظهرت الميزة مرة أخرى في شهر أبريل تحت الاسم الرمزي Guacamole. وكان يطلق عليها في ذلك الوقت “اختصارات الصوت”.

وبدت إمكانياتها مقصورة على إسكات المنبهات وأجهزة ضبط الوقت، أو الاستجابة للمكالمات الهاتفية الواردة.

ولكن القائمة الجديدة التي اكتشفها موقع 9to5Google تعرض نطاقًا أوسع بكثير من المهام. وتتضمن هذه المهام القدرة على السؤال عن الطقس أو تخطي الأغاني أو ضبط المنبهات والمؤقتات بالإضافة إلى إسكاتهم.

ويبدو أنك تحتاج إلى تمكين أوامر معينة بشكل فردي لجعلها تعمل دون كلمة تنبيه من قائمة الإعدادات، وبعد ذلك يتم استخدام Voice Match للتأكد من أنها تستجيب لصوتك الفريد فقط.

ويقترح عنصر آخر في القائمة أنه يمكن تعيين العبارات للعمل عبر أجهزة مساعد جوجل الأخرى بالإضافة إلى هاتفك الخاص.

يتكهن موقع 9to5Google أن الميزة تعمل من خلال توسيع قائمة عبارات التنبيه التي يستمع إليها جهاز المساعد بنشاط.

ويستمع البرنامج بشكل افتراضي لعبارة تنبيه “Hey Google” أو “OK Google”. ولكن في حال أضفت عبارة “ما الوقت الآن” باعتبارها عبارة سريعة فمن المفترض أن تصبح هذه عبارة استيقاظ خاصة بها.

وهناك ميزة مماثلة، تم تقديمها في عام 2019، موجودة ضمن مكبرات الصوت والشاشات الذكية من جوجل التي تتيح لك إسكات المنبه دون الحاجة إلى نطق كلمة تنبيه أولاً.

وتعمل العبارات السريعة على توسيع هذه الوظيفة بشكل كبير لتشمل مجموعة متنوعة من المهام الشائعة الأخرى.

وتعد هذه ميزة مثيرة للاهتمام، خاصة بالنسبة لعناصر التحكم في المنزل الذكي التي يتم تفعيلها بشكل أفضل بسرعة ودون تفكير كبير. ولكن برنامج جوجل يتوقف عمله إذا أراد تجنب الخلط بين الأصوات العشوائية الأخرى في القائمة الموسعة من عبارات التنبيه.