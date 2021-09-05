شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح للمستخدمين إخفاء تغريداتهم القديمة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تويتر مؤخرا ميزة جديدة لوضع الأمان تتيح للمستخدمين مزيدًا من التحكم في محادثاتهم، والآن، يعمل عملاق الشبكات الاجتماعية على ميزات جديدة توفر المزيد من خيارات الخصوصية للمستخدمين، ووفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg، يخطط تويتر لتقديم ميزة جديدة لأرشفة التغريدات القديمة.

وستخفي هذه الميزة التغريدات القديمة بحيث لا تظهر للمستخدمين الآخرين بعد فترة زمنية معينة، وإلى جانب إخفاء التغريدات، سيحصل المستخدمون أيضًا على خيار لتحديد من يمكنه رؤية التغريدات التي أعجبتك، وسيسمح تويتر أيضًا للأشخاص بإزالة أنفسهم من محادثة على النظام الأساسي وأيضًا السماح للأشخاص بإزالة المتابعين دون حظرهم مباشرة.

ويصف التقرير الميزات الجديدة على أنها مجموعة من "الخصوصية الاجتماعية" وهي مصممة لتقديم تجربة أفضل وأكثر راحة وجذابة للمستخدمين، ولم تكشف الشركة بعد عن جدول زمني حتى موعد الإعلان عن هذه التغييرات، ويشير التقرير إلى أن ميزة إخفاء التغريدات لا تزال في "مرحلة المفهوم".

ومع ذلك، يقال إن تويتر سيسمح للأشخاص بإزالة أنفسهم من المحادثات بحلول نهاية العام، وبدءًا من الشهر المقبل، سيتمكن المستخدمون أيضًا من إزالة المتابعين، وفي بيان تم تقديمه إلى The Verge، أكد تويتر هذه التغييرات، وقالت الشركة، "في تويتر، الخصوصية أكثر مما نفعله ببياناتك، إنها تتعلق أيضًا بكيفية مساعدتك على الشعور بالأمان والتحكم في كيفية ظهورك على تويتر".

واضافت :"نحن نتفهم أنه لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع الخصوصية، لذلك نحن متحمسون لطرح المزيد من الميزات والأدوات لتمكين الأشخاص على تويتر من تخصيص تجربتهم، إن تركيزنا على الخصوصية الاجتماعية مستوحى من التعليقات التي تلقيناها من خلال دراسة بحثية عالمية أجريناها لفهم تصورات الأشخاص واحتياجاتهم بشكل أفضل للخصوصية حول العالم، سنبدأ في اختبار بعض هذه الميزات في أقرب وقت في الأسبوع المقبل.