شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه محطات الطاقة المنزلية الذكية؟ وما هي فائدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تفكر في تشغيل منزلك بدون شبكة ، فأنت تفكر في استخدام مولد - سواء كان كهربائيًا أو غازيًا - مثل تلك التي قد تجدها في بعض من أفضل صفقات المولدات.

وقد تستخدم أيضًا نظامًا للطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة ، لكنها تأتي بدعم محدود ما لم يكن لديك بطارية احتياطية أو شبكة توصيل طاقة. وهنا يأتي دور بطارية المنزل المحمولة حسبما نقل موقع Digitartlends.

إنه تحدٍ للعيش بدون كهرباء، حتى لو كنت خارج الشبكة ، أو في مكان بعيد ، أو تقضي وقتًا في موقع تخييم. ستظل بحاجة إلى الطاقة من أجل الأضواء ، وربما معدات الطهي ، وأجهزتك المحمولة ، وغير ذلك الكثير. وينطبق الشيء نفسه على منزل بدون كهرباء أثناء انقطاع كبير أو كارثة طبيعية ، حيث قد تحتاج إلى تشغيل تكييف الهواء والأجهزة الرئيسية.

ووفقا لتقرير ديجيتال تريند يمكن أن تساعد بعض البطاريات الالكترونية على الصمود في وجه العاصفة لأنها محطة طاقة محمولة وذكية ومتكاملة الميزات، فتخيل توصيل هاتفك الذكي أو موقد كهربائي صغير أو بعض الأضواء أو تلفاز صغير أو حتى شحن الكمبيوتر المحمول.

وبعض البطاريات المنزلية المحمولة لا تحتاج بالضرورة إلى استخدامها مع منزل تقليدي لأسرة واحدة. على سبيل المثال ، يمكنك إحضاره معك في رحلات على الطريق لتشغيل معدات الطاقة في عربة سكن متنقلة أو مركبات أخرى. إنها محطة طاقة محمولة ذكية وفعالة ببطارية كبيرة السعة لتخزين الطاقة. وبعضها لديها سعة قابلة للتوسيع ، ويمكنك إقران أو مزامنة بطاريات متعددة معًا لإنشاء حصة طاقة أكبر.