شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمنافسة كلوب هاوس.. أمازون تطور خدمة بث صوتى حى جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستثمر عملاق التكنولوجيا أمازون في ميزة صوتية حية جديدة تشبه عروض الصوت الحي الأخرى مثل Clubhouse و Twitter Spaces ومنصة Spotify الصوتية الحية الجديدة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

ووفقًا لمنصة Axios، فإن الجهد، الذي يقوده قسم الموسيقى في أمازون، يشمل الدفع لشبكات البودكاست والموسيقيين والمشاهير لاستخدام الميزة للمحادثات والعروض والأحداث الحية، وقال التقرير إنه يجري بناء الميزة للتركيز على الموسيقى الحية، لكن عملاق التكنولوجيا يتطلع أيضًا إلى البرامج الإذاعية الحوارية والبودكاست كامتداد لهذا الجهد.

حيث أن الفكرة هي أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى الحفلات أو العروض الحية من خلال حسابات Amazon Music الخاصة بهم، وأضافت أن الشركة على اتصال أيضًا بشركات تسجيل رئيسية حول الأحداث الصوتية الحية مع الفنانين.

وذكرت Axios سابقًا أن عملاق التكنولوجيا يتطلع إلى الاستثمار في محتوى بودكاست محلي، مثل الأخبار والرياضة، واشترت الشركة شركة الاشتراك في البودكاست Wondery مقابل 300 مليون دولار العام الماضي، وقال التقرير إن أمازون تخطط أيضًا لدمج الصوت الحي في خدمة الفيديو المباشر Twitch.

كما ذكرت أن الشركة ترى الصوت الحي كوسيلة لتعزيز أنواع المحتوى التي يمكن أن تقدمها من خلال مساعدها الصوتي، Alexa ومنتجات السماعات الذكية الخاصة بها.