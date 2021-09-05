شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: المعلومات الخاطئة على فيسبوك تحصل على تفاعل أكثر من الأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستظهر دراسة جديدة تمت مراجعتها من قبل باحثين في جامعة نيويورك وجامعة جرونوبل ألب فى فرنسا أن المعلومات المضللة حصلت على مشاركة أكبر بستة أضعاف من الأخبار الحقيقية، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وبحسب موقع the verege فقد نظرت الدراسة في منشورات من صفحات فيسبوك لأكثر من 2500 ناشر أخبار بين أغسطس 2020 ويناير 2021. وجد الباحثون أن الصفحات التي تنشر المزيد من المعلومات المضللة حصلت بانتظام على المزيد من الإعجابات والمشاركات والتعليقات.

شوهدت هذه المشاركة المتزايدة عبر الطيف السياسي ، لكن الدراسة وجدت أن "الناشرين على اليمين لديهم ميل أعلى بكثير لمشاركة المعلومات المضللة من الناشرين في الفئات السياسية الأخرى" ، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

سيشارك الباحثون الدراسة كجزء من مؤتمر قياس الإنترنت لعام 2021 في نوفمبر. لكن الباحثة لورا إديلسون أخبرت The Verge أنه كان من الممكن إصدارها قبل ذلك.

أشار متحدث باسم فيسبوك للواشنطن بوست إلى أن الدراسة تبحث فقط في المشاركة وليس "الوصول" - وهو المصطلح الذي تستخدمه الشركة لوصف عدد الأشخاص الذين يرون جزءًا من المحتوى على فيسبوك، بغض النظر عما إذا كانوا يتفاعلون معه.

ومع ذلك ، لا يتيح فيسبوك بيانات الوصول للباحثين. بدلاً من ذلك فإنهم وغيرهم ممن يرغبون في فهم مشكلة المعلومات الخاطئة لمنصة التواصل الاجتماعي وتحديد حجمها - بما في ذلك هؤلاء الباحثون - غالبًا ما تحولوا إلى أداة تسمى CrowdTangle ، المملوكة لشركة فيسبوك.

لكن في أغسطس ، قطع Facebook وصول هذه المجموعة من الباحثين إلى هذه البيانات (بالإضافة إلى مكتبة الإعلانات السياسية على المنصة). قال Facebook إن الاستمرار في منح باحثين تابعين لجهات خارجية إمكانية الوصول إلى البيانات قد ينتهك تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية دخلت فيها بعد فضيحة Cambridge Analytica - وهي مطالبة قالت FTC إنها "غير دقيقة".

CrowdTangle هي الأداة التى استخدمها كيفين روز كاتب العمود التكنولوجي في نيويورك تايمز ، لعمل قوائم منتظمة بالمشاركات التي حصلت على أكبر قدر من المشاركة على Facebook - وهي ممارسة أثارت غضب كبار الموظفين داخل الشركة ، لأن القوائم كانت تهيمن عليها بانتظام الصفحات اليمينية. هذا المنشور الكثير من المعلومات الخاطئة.

في محاولة للتغلب على الادعاءات القائلة بأن المعلومات الخاطئة تمثل مشكلة على Facebook ، أصدرت الشركة "تقرير الشفافية" في أغسطس الذي وضع أكثر المنشورات مشاهدة على المنصة خلال الربع الثاني من العام ، من أبريل إلى يونيو.

بعد أيام فقط كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن Facebook قد ألغى أولاً خطط إصدار تقرير عن الربع الأول لأن المنشور الأكثر مشاهدة بين يناير ومارس كان مقالة ربطت بشكل خاطئ لقاح الفيروس التاجي بوفاة طبيب في فلوريدا - منشور تم استخدامه من قبل العديد من الصفحات اليمينية لبث الشكوك حول فعالية اللقاحات.