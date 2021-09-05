شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعدل على صاروخها لتسريع خطط مهمتها البشرية إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر
أكد خبير الأكاديمية الصينية للهندسة لونج ليهاو، وهو شخص خبير فى برنامج الفضاء، أن هناك خططًا لإطلاق صاروخين في عام 2030.
ستكون نسخًا معدلة من قوة برنامج الفضاء الصيني Long March 5 مع إطلاق أحد هذه الصواريخ لإرسال مركبة هبوط على القمر للدوران حول القمر، والآخر لإرسال طاقم للهبوط على السطح.
كان يُعتقد أن الصين ستستخدم صاروخ Long March 9 للرفع الثقيل، قيد التطوير حاليًا، لبعثات القمر المستقبلية، لكن من غير المرجح أن يكون جاهزًا بحلول عام 2030.
قال ليهاو، الذي كان يتحدث في المسابقة الوطنية الخامسة والثلاثين للابتكار العلمي والتكنولوجي للشباب، إنه سيتم ترقية الصاروخ بدلاً من ذلك.
ولا يعتبر Long March 5DY الجديد هو التطور الجديد الوحيد المطلوب لإحضار رواد فضاء صينيين إلى القمر، لأنهم سيحتاجون أيضًا إلى مركبة هبوط على سطح القمر للصعود إلى السطح ومركبة فضائية للعودة إلى الأرض.
كما أنه عندما تمضي المهمة، سينتقل الطاقم إلى المسبار، وينزل على السطح ويقضي حوالي ست ساعات في التجول، قبل العودة إلى الفضاء في المسبار، والالتحام بالمركبة الفضائية والعودة إلى الأرض.