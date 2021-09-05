شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إلغاء تنشيط ماسنجر على هاتفك وإيقاف تلقى الرسائل والان مع تفاصيل الخبر
كيفية إلغاء تنشيط ماسنجر عن طريق إلغاء تنشيط فيس بوك
1. افتح تطبيق فيس بوك واضغط على الخطوط الثلاثة المكدسة في أسفل اليمين بنظام أيفون أو أعلى اليمين بنظام أندرويد.
2. قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق الإعدادات والخصوصية، ثم حدد الإعدادات.
3. اضغط فوق المعلومات الشخصية ومعلومات الحساب، ثم ملكية الحساب والتحكم فيه، ثم إلغاء التنشيط والحذف.
4. في الصفحة التي تفتح، حدد إلغاء تنشيط الحساب.
5. أدخل كلمة مرور فيس بوك الخاصة بك وقم بتأكيد رغبتك في إلغاء تنشيط حسابك.
سيؤدي هذا إلى تسجيل خروجك وإلغاء تنشيط فيس بوك، ثم لإلغاء تنشيط ماسنجر، عليك تتبع هذه الخطوات:
1. افتح تطبيق ماسنجر واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى.
2. قم بالتمرير لأسفل للضغط فوق Legal & Policies، ثم إلغاء تنشيط ماسنجر.
3. اضغط فوق إلغاء التنشيط مرة أخرى لتأكيد اختيارك.
إذا أردت في أي وقت إعادة تنشيط حساباتك، فما عليك سوى فتح التطبيق وتسجيل الدخول مرة أخرى.
كيفية تعطيل ماسنجر فى خطوات
وتعد أسهل طريقة هي تعطيل "الحالة النشطة" الخاصة بك على ماسنجر، هذا سيجعلك تبدو دائمًا غير متصل بالإنترنت، مما سيثني الناس عن مراسلتك.
1. افتح تطبيق ماسنجر واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى.
2. حدد الحالة النشطة، ثم قم بإيقاف تشغيل العرض عندما تكون نشطًا.
بدلاً من ذلك، يمكنك فقط حذف تطبيق ماسنجر من هاتفك، وستستمر في تلقي الرسائل بهذه الطريقة، لكنك لن تتلقى أي إشعارات بها على هاتفك.