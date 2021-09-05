شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إلغاء تنشيط ماسنجر على هاتفك وإيقاف تلقى الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد طريقة قد تمنحك مساحة لبعض الوقت دون تلقى رسائل من الآخرين، وذلك من خلال إلغاء تنشيط ماسنجر، ولفعل ذلك عليك أولاً إلغاء تنشيط حسابك على فيس بوك بالكامل، ولكن هناك بعض البدائل التي يمكنك الاستفادة منها أيضًا، مثل تعطيل ماسنجر بدلاً من ذلك، ونقدم لك كل هذه التفاصيل والخطوات وفقا لما ذكره موقع "business insider".





على الرغم من أنها تطبيقات منفصلة الآن، إلا أن ماسنجر لا يزال مرتبطًا بشكل كبير بفيس بوك، ويستخدمون نفس الحساب، وغالبًا ما تنتقل الإعدادات التي تقوم بتغييرها في أحد التطبيقات إلى التطبيق الآخر، وهذا هو السبب في أن إلغاء تنشيط فيس بوك يمنحك أيضًا خيار إلغاء تنشيط ماسنجر.

كيفية إلغاء تنشيط ماسنجر عن طريق إلغاء تنشيط فيس بوك

1. افتح تطبيق فيس بوك واضغط على الخطوط الثلاثة المكدسة في أسفل اليمين بنظام أيفون أو أعلى اليمين بنظام أندرويد.

2. قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق الإعدادات والخصوصية، ثم حدد الإعدادات.

3. اضغط فوق المعلومات الشخصية ومعلومات الحساب، ثم ملكية الحساب والتحكم فيه، ثم إلغاء التنشيط والحذف.

4. في الصفحة التي تفتح، حدد إلغاء تنشيط الحساب.

5. أدخل كلمة مرور فيس بوك الخاصة بك وقم بتأكيد رغبتك في إلغاء تنشيط حسابك.

سيؤدي هذا إلى تسجيل خروجك وإلغاء تنشيط فيس بوك، ثم لإلغاء تنشيط ماسنجر، عليك تتبع هذه الخطوات:

1. افتح تطبيق ماسنجر واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى.

2. قم بالتمرير لأسفل للضغط فوق Legal & Policies، ثم إلغاء تنشيط ماسنجر.

3. اضغط فوق إلغاء التنشيط مرة أخرى لتأكيد اختيارك.

إذا أردت في أي وقت إعادة تنشيط حساباتك، فما عليك سوى فتح التطبيق وتسجيل الدخول مرة أخرى.



كيفية تعطيل ماسنجر فى خطوات كيفية تعطيل ماسنجر فى خطوات وتعد أسهل طريقة هي تعطيل "الحالة النشطة" الخاصة بك على ماسنجر، هذا سيجعلك تبدو دائمًا غير متصل بالإنترنت، مما سيثني الناس عن مراسلتك.

1. افتح تطبيق ماسنجر واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى.

2. حدد الحالة النشطة، ثم قم بإيقاف تشغيل العرض عندما تكون نشطًا.

بدلاً من ذلك، يمكنك فقط حذف تطبيق ماسنجر من هاتفك، وستستمر في تلقي الرسائل بهذه الطريقة، لكنك لن تتلقى أي إشعارات بها على هاتفك.