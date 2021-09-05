شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دليلك الكامل لشراء أفضل سماعة لاسلكية في 2021.. HUAWEI FreeBuds 4 الآن في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح عشاق الرفاهية التكنولوجية من المصريين على موعد مع الاستمتاع بتجربة سماع نقية خالية من الضوضاء مع سماعات أذن HUAWEI FreeBuds 4 التي تطلقها مجموعة هواوي لأعمال المستهلك بالسوق المصري بأسعار تنافسية وبمزايا رائعة من اهمها توفير صوتاً بجودة الاستوديو، ومستويات فائقة من إلغاء الضوضاء، وارتداء مريح حيث أنها لا تضغط على المستخدم أثناء ارتدائها، كما تدعم التوصيل المزدوج لأكثر من جهاز.

وتتوافق سماعات HUAWEI FreeBuds 4 مع أنظمة تشغيل مختلفة بما في ذلك أنظمة Android وiOS. وللحصول على تجربة أكثر ملاءمة، يمكن للمستخدم تنزيل تطبيق HUAWEI AI Life لضبط الإعدادات أو تنفيذ عناصر تحكم متنوعة، مثل اكتشاف الارتداء، وأدوات التحكم السريعة، واستعلام الحالة، والتحكم في إلغاء الضوضاء، وإدارة الجهاز.

وابتداءًا من اليوم يمكن للمستخدمين الحصول على سماعة HUAWEI FreeBuds 4 بسعر 3199 جنيه والتي تتوفر بلونين هما White Ceramic وSilver Frost. كما يمكنهم الاستفادة من العروض والخصومات المتوفرة أثناء فترة الحجز المسبق، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين بدءًا من 1 سبتمبر 2021.

كما تتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 4 بقدرتها على دعم الاتصال المزدوج بأنواع مختلفة من الأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسيب الشخصية والساعات الذكية وأجهزة التلفاز الذكية ضمن أجهزة هواوي التي تعمل بجميع السيناريوهات، إلى جانب دعمها للاتصال بالأجهزة الذكية التي تعمل على أنظمة تشغيل مختلفة مثل Android وiOS وWindows، مما يحقق اتصالاً متزامناً مع الأجهزة الذكية لأنظمة التشغيل والعلامات التجارية المختلفة.

وتأتي HUAWEI FreeBuds 4 أحدث سماعات من هواوي مزودة بوحدة مضخم صوت 14.3 مم مطورة بالكامل مع نطاق تردد واسع يصل إلى 40 كيلو هرتز، مما يوفر صوتاً غامراً بجودة الاستوديو يكشف التفاصيل الغنية لكل نغمة، بالإضافة إلى أنها ترتقي بسماعات الأذن إلى مستوى جديد من خلال محرك طاقة معزز للصوت.

وتقدم تقنية إلغاء ضوضاء الميكروفون المزدوج بسماعات HUAWEI FreeBuds 4 الجديدة أداء محسّن لإلغاء الضوضاء حيث أنها تضمن التقاط الميكروفونات للضوضاء المحيطة بالمستخدم بدقة أكبر، لتعزيز إلغاء الضوضاء بشكل فعال عبر سيناريوهات الارتداء المختلفة حتى في الأماكن الأكثر ازدحاماً وزخماً، كما تستخدم سماعات HUAWEI FreeBuds 4 تقنية إلغاء الضوضاء المتوافقة مع الأذن (AEM) التي تكتشف تلقائياً شكل الأذن وتحدد الإعداد الأمثل لإلغاء الضوضاء، مما ينتج عنه تجربة إلغاء ضوضاء أكثر راحة.

حرصت هواوي عند تصميم HUAWEI FreeBuds 4 على تحسين انحناء وحجم السماعات وصقلها على المستوى الجزئي، والذي يناسب الأذنين بشكل أفضل، مما يوفر راحة أفضل وإلغاء محسّن للضوضاء بفضل الإغلاق المحكم، كما تتيح سماعات HUAWEI FreeBuds 4 للمستخدم تجربة تفاعلية ذكية بفضل عناصر تحكم ذكية ومخصصة تسمح بتمكين إلغاء الضوضاء النشطة بسهولة، وضبط مستوى الصوت، والرد على المكالمات، والضغط على تشغيل، وتبديل الأغاني مباشرة من السماعات، مع أدوات تحكم بسيطة مثل التمرير والنقر المزدوج والضغط لفترة طويلة.