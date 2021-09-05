شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: فيرجن أوربت تزيل عقبة إدارة الطيران الفيدرالية لإطلاق أقمار صناعية صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقع قاعدة أندرسن الجوية في الطرف الشمالي لجزيرة غوام ، وسط النصف الغربى من المحيط الهادئ فى حين أن القاعدة كانت موقعًا عسكريًا أمريكيًا منذ عقود ، فقد تصبح قريبًا موقع إطلاق جديد لمزود الصواريخ التجارى فيرجن أوربت، وفقا لموقع " space" الامريكى .

وأكملت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) مراجعة بيئية جعلت شركة Virgin Orbit تقترب خطوة من استخدام مدارج قاعدة أندرسن الجوية لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة فى المستقبل باستخدام صاروخ LauncherOne.

وكتب مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية فى بيان إن فيرجن أوربت تقترح إجراء 25 عملية إطلاق كحد أقصى خلال السنوات الخمس المقبلة (2021-2025) لوضع أقمار صناعية صغيرة فى مجموعة متنوعة من المدارات الأرضية المنخفضه ، واستكمال عملية المراجعة البيئية لا يضمن أن تصدر إدارة الطيران الفيدرالية رخصة إطلاق لشركة فيرجن أوربت."

وتأسست شركة Virgin Orbit فى عام 2017 ، وهى شركة تابعة لشركة السياحة الفضائية Virgin Galactic التى أسسها الملياردير البريطانى ريتشارد برانسون، بينما تهدف Virgin Galactic إلى نقل الركاب إلى الفضاء دون المدارى على متن طائرة فضائية تطلق من الجو ، مثل رحلة Unity 22 فى يوليو ، وتركز Virgin Orbit على إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة ، وخاصة المكعبات إلى المدار.

وحاليا فيرجن أوربت تطلق تلك الرحلات من طائرة بوينج 747-400 المعدلة التى تسميها "كوزميك جيرل" ، مع تعزيز LauncherOne ذى المرحلتين تحت طائرتها الحاملة، عندما تكون Cosmic Girl فى منتصف الرحلة ، وتقلع LauncherOne إلى المدار، ونجحت فيرجن أوربت لأول مرة فى يناير، وقالت الشركة إن إعدادها يعنى أن Virgin Orbit يمكنها إطلاق أقمار صناعية من أى مدرج يمكنه التعامل مع طائرات بوينج 747.

وحتى الآن ، تم إطلاق Virgin Orbit من Mojave Air and Space Port ، الواقع في صحراء كاليفورنيا على بعد حوالى ساعة ونصف بالسيارة شمال لوس أنجلوس، ولكن الشركة تسعى لتوسيع عملياتها إلى أجزاء أخرى من العالم.

وقد وقعت اتفاقية لجلب عمليات إطلاق إلى مطار كورنوال فى نيوكواي فى الركن الجنوبى الغربى من إنجلترا ، واختارت وكالة الفضاء البرازيلية الشركة للعمل من مركز ألكانتارا للفضاء على طول الساحل الشمالى الاستوائى لذلك البلد فى الأسبوع الماضى ، وأعلنت Virgin Orbit عن خطط للاكتتاب العام من خلال اندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تسمى NextGen Acquisition Corp. II.

ومع إعلان إدارة الطيران الفيدرالية تقترب غوام من الانضمام إلى موقع إطلاق فيرجن أوربت، وينص تصريح إدارة الطيران الفيدرالى (FAA) على أنه سيكون له تأثير بيئى ضئيل ، لكنه ليس ضمانا أن تكون Virgin Orbit قادرة على الإطلاق من وسط المحيط الهادئ.

ولا يزال يتعين على الشركة مسح مجموعة أخرى من المراجعات لإظهار قدرتها على تشغيل رحلات جوية من قاعدة أندرسن الجوية بأمان ومسؤولية مالية ، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)