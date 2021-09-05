شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمي واتس آب.. يمكنك الآن نقل دردشاتك من أيفون إلى أندرويد بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق المراسلة الفورية واتس آب أنه سيسمح للمستخدمين بنقل سجل واتس آب الخاص بهم من iOS إلى أندرويد بدءًا من اليوم، واعتبارًا من الآن، تم تمكين دعم هذه الميزة لأجهزة أندرويد التي تحمل علامة سامسونج التجارية والتي تعمل بنظام أندرويد 10 أو أعلى.

ومع ذلك، أعلن واتس آب أن الشيء نفسه سيكون متاحًا لمستخدمي هواتف أندرويد الآخرين أيضًا، وفي منشور على مدونته يعلن عن إطلاق الميزة، يقول واتس آب إنها واحدة من أكثر الميزات المطلوبة من قبل مستخدميها، وقالت الشركة: "لقد عملنا بجد مع أنظمة التشغيل والشركات المصنعة للأجهزة من أجل بنائه بطريقة آمنة وموثوقة".

ويقول واتس آب أن ترحيل الرسائل سيحدث دون إرسال الرسائل إلى واتس آب في هذه العملية، وفيما يتعلق بالبيانات التي يمكن ترحيلها، تقول الشركة إنها ستشمل الرسائل الصوتية والصور ومقاطع الفيديو. لن يشمل رسائل الدفع من نظير إلى نظير وسجل المكالمات.

وعند إعداد جهاز جديد، سيتم تزويدك بخيار نقل محادثاتك بأمان من جهازك القديم إلى جهازك الجديد، وستتطلب هذه العملية كبل USB-C إلى Lightning، إصدار تطبيق Samsung SmartSwitch 3.7.22.1 أو إصدار أحدث على الجهاز الجديد، إصدار واتس آب iOS 2.21.160.17 أو إصدار أحدث على الجهاز القديم، إصدار واتس آب أندرويد 2.21.16.20 أو إصدار أحدث على الجهاز الجديد، نفس رقم الهاتف على الجهاز الجديد كجهاز قديم.

ويجب ملاحظة أن البيانات المنقولة لا تنتقل إلى التخزين السحابي نتيجة الترحيل، على الرغم من أن المستخدمين يرسلون هذه البيانات بشكل منفصل إلى التخزين السحابي الخاص بهم بشكل منفصل عبر Chat Backup.