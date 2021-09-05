شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب عليك تحديث هاتفك الاندرويد حتى لا تفقد أهم ميزة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد مدير المجتمع في جوجل، أن خلل المكالمات الهاتفية نتج عن تصحيح حديث، ونشر على المنتديات: "بعد التحديث الأخير لتطبيق Google Search على "أندرويد"، يواجه مستخدمو بعض الهواتف المحمولة صعوبة في تلقي المكالمات وإجرائها".
وإذا عُطّلت التحديثات التلقائية على هاتفك الذكي، أو لم تكن متصلا بإشارة Wi-Fi موثوقة خلال الأيام القليلة الماضية، فستحتاج إلى تثبيت التحديث يدويا الآن. وللقيام بذلك، توجه إلى متجر Google Play على الجهاز المتأثر. وبعد ذلك، ابحث عن "Google" في علامة تبويب التطبيقات. قم بتحميل قائمة المتجر الخاصة بالتطبيق، ويجب أن يكون هناك زر تحديث في الأعلى.
وأكد عدد من مستخدمي "أندرويد" أن تحديث تطبيق غوغل مكّنهم من إجراء مكالمات مرة أخرى. ومع ذلك، ادعى بعض الأشخاص أن حذف التطبيق هو الطريقة الوحيدة لاستعادة هذه الوظيفة الأساسية.