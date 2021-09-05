شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يطورون أرضية خشبية تلتقط الطاقة بمجرد المشى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر العلماء أن الأرضيات الخشبية يمكن أن تحصد طاقة كافية لتشغيل مصباح LED، حيث طور فريق من الباحثين في سويسرا مولد نانوي خشبي يستخدم الطاقة الناتجة عن خطوات الأقدام لتوليد الكهرباء، ويتكون المولد النانوي من قطعتين من الخشب بطبقات مختلفة، محصورة بين طبقتين من الأقطاب الكهربائية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تصبح قطع الخشب مشحونة كهربائيًا من خلال التلامس الدورى والفصل عند الخطى عليها، وهي ظاهرة تسمى تأثير الاحتكاك الكهربائي.

هذا التأثير هو ما يتسبب في التصاق قطع الملابس التي خرجت حديثًا من المجفف ببعضها البعض، أو جعل البالون مشحونًا كهربائيًا عند فركه على الشعر.

في حين أن مولد النانو هو مجرد نموذج أولي في الوقت الحالي، إلا أنه في المستقبل يمكن للأشخاص تشغيل الأجهزة في منازلهم بمجرد التجول في الغرفة، ولم يكشف الباحثون عن التكلفة أو متى يمكن أن تكون التكنولوجيا متاحة على نطاق واسع.

أجرى البحث خبراء في ETH Zurich في سويسرا، وجامعة Chongqing في الصين، وجامعة Northwestern في إلينوي.

ويقولون في ورقتهم البحثية، "يمكن تحسين كفاءة الطاقة في المباني بشكل كبير من خلال تمكين مواد البناء من تحويل الطاقة الميكانيكية لشاغليها مباشرة إلى كهرباء مفيدة".

وأضافوا، "الخشب مادة بناء ممتازة، ويحظى بتقدير كبير لاستدامته الجوهرية، وتكلفته المنخفضة، فضلاً عن قيمته الجمالية، وتُظهر المولدات النانوية الكهربائية الوظيفية المصنوعة من الخشب لدينا إمكانات كأرضيات لتوليد الطاقة في المباني الذكية."

تكون الطبقة التي يمشي عليها الشخص عبارة عن قشرة خشبية أصلية، ويقع المولد النانوي تحت القشرة مباشرة، وعمل الفريق على تحويل الخشب إلى مولد نانوي عن طريق وضع قطعتين من الخشب الوظيفي بين الأقطاب الكهربائية.