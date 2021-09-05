شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تشير إلى زيادة كبيرة بخدمة Premium و Music والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أن لديها 50 مليون مستخدم اشتركوا أو جربوا يوتيوب ميوزيك أو يوتيوب بريميوم، وهي زيادة ملحوظة عن 30 مليون مشترك تم الإبلاغ عنها في ديسمبر 2020. ويبدو أن هذا يمثل اتجاهًا مستمرًا في الأشخاص الذين يتطلعون إلى الانتقال من الإصدارات المجانية من يوتيوب ويوتيوب ميوزيك، حتى مع تنافس المزيد من الخدمات حسبما نقل موقع the verege.

لم تفصل جوجل هذا الرقم بعد ذلك عن 50 مليونًا لذلك لا يشير التقرير بالضبط عن عدد الأشخاص المشتركين في YouTube Music أو Premium وعدد الأشخاص الذين يستخدمون الخدمة التجريبية المجانية لمدة شهر واحد. ومع ذلك فإن منشور المدونة الخاص بها يقضي الكثير من الوقت في الحديث عن الموسيقى ، مشيدًا بـ YouTube باعتباره أسرع خدمة اشتراك في الموسيقى نموًا. كما قارن Variety أيضًا أرقام جوجل بخدمات البث الأخرى.

وتشير التقارير إلى أن Spotify لديها حوالي 165 مليون مشترك ، وتنقل صحيفة Financial Times عن تقديرات أن Apple Music لديها 78 مليون مشترك. أما التقرير الرسمي في يونيو 2019 أشار أن شركة Apple خدمتها تجاوزت 60 مليون مشترك.

وتبلغ تكلفة يوتيوب ميوزيك برميوم 9.99 دولارًا شهريًا وتتيح للمستخدمين الاستماع إلى الموسيقى بدون إعلانات وتنزيلها. يبلغ سعر YouTube Premium 11.99 دولارًا شهريًا ويمنح المشتركين إمكانية الوصول إلى جميع مزايا YouTube Music ، مع القدرة أيضًا على تنزيل ومشاهدة مقاطع الفيديو العادية بدون إعلانات.

يمكن للمشتركين المميزين أيضًا تشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية أثناء استخدامهم لتطبيق آخر أو أن هواتفهم مقفلة. بالنسبة لأولئك الذين يقضون وقتًا طويلاً في مشاهدة محتوى غير موسيقي على المنصة ، فهذه تجربة أفضل بكثير مقابل عدم وجود الكثير من المال.

لم تعلق جوجل على سبب الزيادة التي بلغت 20 مليون مشترك ، ولكن ربما يجدر بنا أن نأخذ في الاعتبار أنه تم الإبلاغ عن عدد العام الماضي في وقت قريب عندما كانت Google تغلق خدمة موسيقى Play. من الصعب معرفة عدد الأشخاص الذين اشتركوا فيها - ولكن قيل إن كل من Google Play و YouTube Music كان بهما 15 مليون مشترك مجتمعين في عام 2019.