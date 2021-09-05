شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم واتساب 267 مليون دولار لخرق قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تغريم واتساب المملوك لشركة فيسبوك 267 مليون دولار لخرقه قواعد خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) القرار في ملخص من 89 صفحة (PDF) ، مشيرة إلى أن WhatsApp لم يطلع مواطني الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح على كيفية تعامله مع بياناتهم الشخصية ، بما في ذلك كيفية مشاركة هذه المعلومات مع الشركة الأم وفقا لما نقله موقع the verege.

طُلب من WhatsApp إجراء تحديثات على سياسة الخصوصية المطولة بالفعل وتغيير كيفية إخطار المستخدمين بشأن مشاركة بياناتهم. سيؤدي ذلك إلى امتثاله للائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا (GDPR) التي تحكم كيفية قيام شركات التكنولوجيا بجمع البيانات واستخدامها في الاتحاد الأوروبي.

دخل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ في مايو 2018 ، وكانت WhatsApp واحدة من أولى الشركات التي تعرضت لقضايا تتعلق بالخصوصية بموجب اللوائح.

قال متحدث باسم WhatsApp إن الشركة ستستأنف القرار، مضيفا:" تلتزم WhatsApp بتوفير خدمة آمنة وخاصة. لقد عملنا على ضمان أن تكون المعلومات التي نقدمها شفافة وشاملة وسنواصل القيام بذلك ". "نحن لا نتفق مع القرار اليوم بشأن الشفافية التي قدمناها للناس في 2018 والعقوبات غير متناسبة تمامًا."