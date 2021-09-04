فيسبوك في مشكلة بعد عرض فيديو يخلط بين أشخاص سود والقرود

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

مشكلة جديدة وقعت بها شركة فيسبوك، حين سألت خوارزمية على فيسبوك عددًا من المستخدمين إن كانوا يرغبون في مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو عن القردة تحت شريط فيديو نشرته صحيفة شعبية بريطانية يظهر فيه أشخاص سود، حسب ما كشفت عنه صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أمس الجمعة.

ويظهر مقطع الفيديو -الذي أوردته صحيفة “ديلي ميل” قبل أكثر من عام- رجلا أبيض يستنجد بعناصر الشرطة ضد رجال سود، ولا يظهر فيه سوى أشخاص، ولا توجد فيه قردة.

لكن الغريب هو سؤال المنصة في قسم التوصيات عن رغبة المستخدمين في “مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو عن القردة”، وخيّرتهم بين الموافقة والرفض، حسب لقطة شاشة نشرتها على “تويتر” المصممة السابقة لدى شبكة التواصل الاجتماعي دارسي غروفز.

وكتبت غروفز في تعليقها “إنه أمر مشين”، داعية زملاءها السابقين في فيسبوك إلى إثارة القضية.

وقالت ناطقة باسم فيسبوك -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية- “من الواضح أن هذا خطأ غير مقبول”، مضيفةً “نعتذر لكل من اطلع على هذه التوصيات المهينة”.

وأوضحت أن فيسبوك سارعت إلى إلغاء تفعيل أداة التوصية في هذا الموضوع “بمجرد اكتشاف ما حصل، من أجل التحقيق في أسباب المشكلة ومنع تكرارها”.

وتابعت قائلةً “كما سبق وقلنا، رغم أننا أدخلنا تحسينات على أنظمة الذكاء الاصطناعي لدينا، فإننا نعلم أنها ليست مثالية، وأن علينا تحقيق المزيد من التقدم” في هذا المجال.

وتسلط القضية الضوء على حدود تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها الشبكة بانتظام، سعيًا منها إلى جعل خدمتها ملائمة لتفضيلات كل واحد من مستخدميها البالغ عددهم 3 مليارات شهريًّا.

كذلك تستخدم فيسبوك هذه التقنيات على نطاق واسع في الإشراف على المحتوى، لرصد المنشورات والصور الإشكالية وحجبها حتى قبل أن يطلع عليها المستخدمون، لكن اتهامات بعدم محاربة العنصرية وغيرها من أشكال الكراهية والتمييز توجه بانتظام إلى الشبكة وإلى منافساتها.