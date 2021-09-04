تحذير من مخاطر أمنية مرتبطة بالسيارات الكهربائية

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 07:27 مساءً - منذ 51 دقيقة

من المتوقع أن يزداد الطلب على السيارات الذكية خلال الأعوام المقبلة، مع توجه عدد من الشركات العالمية لإصدار المزيد من أنواع السيارات.

حذر مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية من المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بصناعة المركبات الذكية، بحسب ما أوردته وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية.

وقال شين جوبين، نائب وزير وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن الصين تحتاج إلى تكييف إجراءات تنظيمية للحماية من مخاطر الإنترنت وأمن البيانات المرتبطة بتطوير المركبات الذكية، مثل الجمع غير المصرح به للمعلومات الشخصية.

وأضاف المسؤول، الذي كان يتحدث في منتدى بمدينة ”تيانجين“ يوم السبت، أن ”منظمي الصناعة سيطلبون من الشركات إجراء عمليات تفتيش ذاتية على أمن بيانات السيارات، وأمن الشبكات، وترقيات البرامج، مؤكدا أنه سيدرس معايير الدخول للوصول إلى شبكة السيارات الذكية“.

وأشار شين، الذي توقع ارتفاع مبيعات الصين من سيارات الطاقة البديلة إلى أكثر من 1.7 مليون في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، وتمثل أكثر من 10٪ من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، إلى أن من المهم الحد من الاستثمارات العمياء في قطاع السيارات الكهربائية.

وقال شين، إن الصين تحد من البناء الزائد في الصناعة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. لافتا إلى أن الحكومة ستتخذ أيضا إجراءات لضمان وجود إمدادات كافية من المواد الخام الرئيسية، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل.

وتعد الصين أكبر سوق في العالم لمركبات الطاقة البديلة، مما يثير مخاوف من الإفراط في الاستثمار وبناء القدرات المفرطة، فمن بين 846 شركة تصنيع سيارات مسجلة في البلاد، تنتج أكثر من 300 سيارة طاقة جديدة.

وترافق التوسع في البلد لشركات مثل Tesla Inc. و NIO Inc. و BYD Co، مع زيادة عدد شركات المركبات الكهربائية Electric vehicle التي تواجه صعوبات مالية.

وتنافس شركات صينية شركة ”تسلا“ الأمريكية، التي تتسيد مجال صناعة السيارات الكهربائية في العالم، والذي تضرر بسبب نقص الشرائح الإلكترونية في ظل جائحة كورونا.