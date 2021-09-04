تكنولوجيا: هاتف Redmi 10 Prime ينطلق بمعالج Helio G88 وبطارية بقدرة 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي رسمياً عن هاتف Redmi 10 Prime الذي يأتي بقدرة بطارية 6000 mAh، ومعالج Helio G88، ويتوفر في السوق الهندي بدءاً من 7 من سبتمبر.

يتميز هاتف Redmi 10 Prime بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض FHD Plus، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.

ويتميز هاتف Redmi 10 Prime بقدرة بطارية 6000 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 18W، ودعم الشحن العكسي 9W، ومنفذ USB C، أيضاً يأتي بإعدادات رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يضم الهاتف معالج Helio G88 وذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، أيضاً يأتي بواجهة MIUI 12.5، ونظام تشغيل Android 11، كما ينطلق الهاتف بألوان الأزرق، والأبيض، الأسود.

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