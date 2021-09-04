تكنولوجيا: سماعة Redmi Earbuds 3 Pro تنطلق بعمر شحن 30 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Redmi مؤخراً عن سماعة Redmi Earbuds 3 Pro اللاسلكية، التي تأتي برقاقة معالج كوالكوم QCC3040، وعمر شحن يصل إلى 30 ساعة.

تعد سماعة Redmi Earbuds 3 Pro أحدث إصدارات شاومي من السماعات اللاسلكية ذات التكلفة المنخفضة، والتي تنطلق في السوق الهندي بدءاً من 9 من شهر سبتمبر الجاري.

وتدعم السماعة اللاسلكية معايير ترميز aptX Adaptive، كما تدعم الإتصال بتقنية البلوتوث 5.2، وتأتي Earbuds 3 Pro باثنان من المضخات الصوتية المتوازنة لإنتاج صوت طبيعي.

أيضاً تدعم السماعة اللاسلكية التحكم باللمس في تنفيذ الإجراءات المختلفة، كما تدعم ميزة الإدراك الذكي لإرتداء السماعة.

وتأتي السماعة بميزة الإقتران السريع والتلقائي مع أجهزة MIUI، بينما تدعم أجهزة الأندوريد وiOS الإقتران عبر قائمة الأجهزة المتصلة بالبلوتوث.

وتدعم Redmi Earbuds 3 Pro أيضاً معايير IPX4 لمقاومة قطرات الماء والتعرق، وتضم بطارية بقدرة 600 mAh لعمر شحن يصل إلى 30 ساعة، وتأتي حافظة بمنفذ USB-C للشحن، كما تتوفر بسعر 41 دولار تقريباً.

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