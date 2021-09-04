لماذا قد نحتاج إلى حذف متصفح «جوجل كروم» الآن؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن خبراء مستخدمي "جوجل" دعوا إلى حذف متصفح "كروم Chrome" الآن، بسبب تتبع عملاق البحث للمستخدمين وجمع بياناتهم.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريراً نقلته صحيفة "ذي صن" البريطانية يفيد بأن "كروم" تخلف عن المتصفحات المنافسة في حماية المستخدمين من التتبع وجمع البيانات، حتى بعد التحديث الأخير، وهو ما يشير إلى أن "كروم" في حالة فوضى كبيرة عندما يتعلق الأمر بالأمان والخصوصية.

وذكر التقرير أن شركة "جوجل" اعترفت بأن تتبع الويب على متصفح "كروم" أدى إلى "انهيار الثقة ... حيث يشعر 72% من المستخدمين أن كل ما يفعلونه عبر الإنترنت تقريبا يتم تتبعه بواسطة المعلنين أو شركات التكنولوجيا أو غيرهم، و81% يرون أن المخاطر المحتملة من جمع البيانات تفوق الفوائد".

وأشار التقرير إلى مكالمة حديثة أجراها أحد كبار مهندسي "كروم"، قال فيها إن الأبحاث أظهرت أن "نحو 52 شركة يمكنها نظرياً مراقبة ما يصل إلى 91% من متوسط ​​سجل تصفح الويب للمستخدم، ويمكن لـ 600 شركة مراقبة ما لا يقل عن 50% من السجلات".

ووفقاً للمجلة، فإن تقنية الاستبدال التي ابتكرتها "جوجل" لمحاولة منع التعرف على المستخدمين وتعقبهم، لم تُصلح الموقف، وربما جعلت الأمر أسوأ.

وكانت هذه التكنولوجيا، المسماة Federated Learning of Cohorts (FLoC)، تهدف إلى جمع المستخدمين بأنماط تصفح مماثلة، أي جمع المستخدمين ذوي الاهتمامات والسلوكيات المتشابهة بحيث لا يتم استهدافهم كأفراد ولكن كمجموعة.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألغت "جوجل" تجربتها للبرنامج، معترفة بأن تقنية FLoC تتجنب مخاطر الخصوصية لملفات تعريف ارتباط الجهات الخارجية، لكنها تنشئ ملفات جديدة في هذه العملية، وتؤدي إلى تفاقم العديد من مشاكل الخصوصية مع الإعلانات السلوكية، بما في ذلك التمييز والاستهداف.

واقترح الخبراء أن متصفح "سفاري" (Safari) من "آبل" هو خيار أكثر أماناً عندما يتعلق الأمر بالخصوصية.

وحذر مطور متصفح "فايرفوكس Firefox Mozilla" من أن "المراقبة في كل مكان تلحق الضرر بالأفراد والمجتمع"، مؤكداً أن "كروم" هو المتصفح الرئيسي الوحيد "الذي لا يوفر حماية مفيدة ضد التتبع عبر المواقع، وسيستمر في ترك المستخدمين دون حماية".

يأتي هذا بعد أن طالبت "جوجل" في وقت سابق من هذا الشهر مستخدمي "كروم" على التحديث فور اكتشافها سبع نقاط ضعف شديدة الخطورة في برنامجها.

وكشفت "جوجل" عن الثغرات الأمنية في منشور مدونة جديد. وطرحت إصلاحا لها كلها وحثت المستخدمين على التحديث عاجلا وليس آجلا.