تغير المناخ قد يزداد سوءاً بسبب الحشرات!

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - تشير دراسة جديدة إلى أنّ تغير المناخ قد يتفاقم لأنّ الحشرات مثل النمل الأبيض والخنافس الطويلة القرون تتغذى على الغابات الميتة، مما يؤدي إلى إطلاق “أكثر من 10 جيجا طن من الكربون” في الغلاف الجوي كل عام.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” وجاء فيه..

وقال باحثون في جامعة جريفيث الأسترالية والجامعة الوطنية الأسترالية أنّ هذه الأنواع من الحشرات مسؤولة عن 29 في المئة من الكربون الذي يأتي من الخشب الميت كل عام، وبأنها كانت أعلى في المناطق المدارية حيث تكون درجات الحرارة أكثر دفئاً.

وقالت الدكتورة ماريسا ستون في بيان أنّ الخشب المتحلل يطلق أكثر من 10 جيجا طن من الكربون كل عام، أو 115 في المائة من انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري.

نظر الباحثون إلى أكثر من 140 نوعاً من الأشجار في 55 منطقة غابات في ست قارات للتوصل إلى النتائج التي توصلوا إليها.

وضعوا نصف الخشب الميت في أقفاص شبكية للحفاظ على الحشرات ولتحديد مستوى الاضمحلال الذي يضيفونه، ووجدوا أنّ العملية كانت “تعتمد بشكل كبير على المناخ، وبأنها ستزداد مع ارتفاع درجات الحرارة”، بحسب ما قاله ديفيد ليندنماير، وهو مؤلف مشارك في الدراسة من الجامعة الأسترالية.

“تُسرّع مستويات أعلى من هطول الأمطار التحلل في المناطق الأكثر دفئاً وتبطئه في المناطق ذات درجات الحرارة المنخفضة.”

تساهم الغابات الاستوائية بنسبة 93 في المائة من جميع الكربون المنبعث عبر الخشب الميت، حيث أنّ لديها كتلة عالية وتتحلل بسرعة.

إذا ارتفعت الحشرات نسبة إلى عدد السكان، وبالنظر إلى حقيقة أنّه من المحتمل أن تدمر المحاصيل في أمريكا الشمالية وأوروبا مع ارتفاع درجات الحرارة، فهناك احتمال لإطلاق الكربون الإضافي في الغلاف الجوي.

وأضاف ستون: “كنا نعلم أيضاً أنّ تحلل الخشب الميت لا يمكن أن يحدث بدون حشرات الخشب مثل النمل الأبيض والخنافس الطويلة “.

“لكن ما لم نكن نعرفه هو مقدار قدرتهم على تسريع التحلل ومقدار مساهمتهم في إطلاق الكربون على مستوى العالم.”

يشعر المؤلف المشارك في الدراسة كورت نيسبيت بالقلق من أنه نظراً لوجود كمية “أكبر بكثير” من الكربون في الخشب الميت، وخاصة في المناخات الأكثر برودة، مما يتم إطلاقه كل عام، يمكن أن يكون التأثير كارثياً.

وتابع قائلاً: “هذه التقديرات هي الخطوة الأولى في التنبؤ إلى دور الأغصان الميتة في دورة الكربون”.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور سيباستيان سيبولد أنّ الدراسة تسلط الضوء على ” تغير المناخ وفقدان الحشرات التي لديها القدرة على تغيير تحلل الخشب، وبالتالي، دورات الكربون والمغذيات في جميع أنحاء العالم.”

وأضاف ستون: “لقد عرفنا منذ فترة طويلة أنّ الأشجار الحية تلتقط وتمتص الكربون من الغلاف الجوي”.

“لكن حتى الآن، لم يعرف سوى القليل عن الدور الذي لعبته الأشجار الميتة في دورة الكربون.”