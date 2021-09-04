أمازون تستعد لطرح أول تلفزيون لها !

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت تقارير، عن استعداد شركة “أمازون” الأمريكية لاقتحام عالم التلفزيونات لأول مرة.

وتخطط “أمازون” لطرح أول تلفزيون يحمل علامتها التجارية خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب تقرير موقع “بيزنس إنسايدر”.

ونقل الموقع الأمريكي عن أشخاص مطلعين على الأمر أن إطلاق التلفزيون كان قيد العمل منذ ما يقرب العامين، وشارك فيه فرق من “Amazon Devices” و”Lab126″.

وأشار الموقع إلى أن أول تلفزيون من شركة أمازون سيتم تشغيله بواسطة المساعد الصوتي “أليكسا”، ويتم تصميمه وتصنيعه حاليا من قبل أطراف ثالثة، أحدها شركة “TCL” الصينية.

يذكر أن شركة “أمازون”، أطلقت يوم الأربعاء الماضي، موقعها الإلكتروني الجديد داخل مصر، بدلا من موقع “سوق دوت كوم”.

وأعلنت الشركة في بيان لها، أنها تعتزم عرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر “أمازون مصر”.

وقالت الشركة إن موقعها سيقدم للعملاء تجربة تسوق مميزة بأسعار تنافسية وخيارات دفع سهلة، فضلاً عن خدمة التوصيل السريع والمعتمد.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كان قد شهد أمس افتتاح مُستودع شركة أمازون في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ويقع المستودع، على مساحة 28 ألف متر مربع، وهو جُزء من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية.

ويستهدف المستودع توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت.