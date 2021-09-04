تكنولوجيا: نظام HarmonyOS 2.0 يدعم الآن 90 مليون جهاز من إصدارات هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة هواوي في دفع نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 لعدد أكبر من أجهزة وهواتف الشركة، حيث إرتفع عدد مستخدمي نظام التشغيل ليصل إلى 90 مليون مستخدم الآن.

يرتفع عدد مستخدمي نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 بوتيرة سريعة في الفترة الأخيرة، حيث ينضم لقاعدة مستخدمي التشغيل 9 من المستخدمين كل ثانية.

ولقد أكدت هواوي في تصريحات سابقة على خططها لدفع نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 إلى 300 مليون جهاز قبل نهاية العام الجاري.

وتؤكد التوقعات أيضاً على قدرة هواوي على تنفيذ هذا الهدف، بشكل خاص مع الإرتفاع السريع لعدد المستخدمين الذي تؤكد عليه التقارير، حيث إرتفع عدد مستخدمي النظام من 10 ملايين في يونيو ومن ثم إلى 70 مليون في نهاية أغسطس، وبعد مرور وقت قصير سجلت هواوي إنضمام عدد جديد من الأجهزة يصل إلى 20 مليون جهاز.

كما يوضح التقرير خطط هواوي لدعم 100 مليون جهاز يرتكز على الإتصال بالإنترنت بنظام التشغيل، على أن يكون هذا العدد من بين العدد المتوقع الوصول إليه بحلول هذا العام وهو 300 مليون جهاز.

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