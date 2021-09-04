تكنولوجيا: إعلان تشويقي من nubia يوضح تفاصيل جديدة حول Red Magic 6S Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة nubia عدد من الإعلانات التشويقية مؤخراً، والتي توضح تفاصيل أكثر حول هاتف الألعاب المرتقب Red Magic 6S Pro.

تؤكد الإعلانات التشويقية الجديدة على أن هاتف الألعاب القادم Red Magic 6S Pro يأتي بنظام تبريد بمروحة RGB، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

ولقد عرفت سلسلة هواتف الألعاب Red Magic بميزة التبريد النشط، بينما يأتي الإصدار الجديد بترقية في نظام التبريد لدعم آداء أفضل 200%.

أيضاً إلى جانب مروحة RGB يأتي نظام التبريد في الهاتف ICE 7.0 بتصميم يتميز بعدد 9 من الطبقات، بينما تظهر مروحة RGB من خلال التصميم الشفاف للجهة الخلفية من الهاتف، وهو التصميم ذاته الذي قدم لهاتف Red Magic 6 Pro.

كما يأتي هاتف Magic 6S Pro بتقنية الشحن السريع التي تتميز بقدرة 120W، لدعم شحن بطارية بقدرة 4500 mAh خلال 17 دقيقة، على أن يدعم وحدة الشحن تبريد هوائي لتعزيز السلامة والحماية في وحدة الشحن.

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