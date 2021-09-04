تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات Surface Go 3 قبل الإعلان الرسمي المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات Surface Go 3 المرتقب الإعلان عنه هذا الشهر من عملاق البرمجيات.

تعقد شركة مايكروسوفت مؤتمرها القادم في 22 من سبتمبر، للإعلان عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Surface، ولقد سلطت أحدث التسريبات الضوء على إصدار الشركة المرتقب Surface Go 3.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر WinFuture.de لتكشف عن بعض من تفاصيل هذا الإصدار الذي يأتي بحجم شاشة 10.5 إنش، وتصميم من سبائك الماغنسيوم لهيكل الجهاز، كما تتوفر لوحة مفاتيح إختيارية للجهاز.

أيضاً من المتوقع أن يدعم الجهاز الجيل العاشر من معالجات Amber Lake Y، كما رصد Surface Go 3 في قوائم Geekbench 4 برقاقة Pentium Gold 6500Y مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

كما يتوفر نموذج أعلى بمعالج إنتل Core i3-10100Y بسرعة رئيسية 1.3 GHz وسرعة 3.9 GHz مع boost، على أن يتميز هذا النموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

بذكر أن مايكروسوفت تستعد أيضاً للكشف عن إصدارات أخرى من أجهزة Surface خلال الحدث المقرر عقده لاحقاً هذا الشهر، كما تستعرض بعض من التفاصيل الجديدة حول نظام Windows 11.

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