شكرا للساحل .. الأرصاد: هطول أمطار على السواحل الشمالية خلال أيام

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن النصف الثاني من الأسبوع المقبل سيشهد هطول أمطار على السواحل الشمالية بما في ذلك مطروح والإسكندرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الجمعة، أنه من الطبيعي أن تشهد الفترة الانتقالية بين فصول السنة تقلبات جوية، لكنه أكّد أن هذا الأمر لا يُشترط حدوثه بشكل مستمر.

وأوضح أنه من الممكن عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع مرة أخرى بعد هطول الأمطار لا سيّما مع ارتفاع درجات الرطوبة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتشهد بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شبورة مائية في الصباح الباكر، بينما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، نشاط رياح على فترات متقطعة، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد (مرسى علم– المجرى الملاحي– أبو سمبل) على فترات متقطعة (40% تقريبا).