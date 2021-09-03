أفضل وحدات تحكم الألعاب للهواتف الذكية

دبي - يزن راشد - حققت الهواتف الذكية نجاحًا كبيرًا في مجال ألعاب الفيديو. ويعود الفضل في ذلك إلى التحسن المستمر في مواصفاتها من ناحية، وفي أنظمة التشغيل من ناحية أخرى. وأصبحت الهواتف الذكية واحدة من منصات الألعاب الأساسية حاليًا، وتدعم وحدات تحكم احترافية.

وإلى جانب تطور الهواتف الذكية وألعابها فقد بدأت خدمات اللعب السحابي في التوفر على جميع المنصات. وذلك باهتمام شديد من الشركات التقنية الرائدة. مثل شركة مايكروسوفت وخدمتها xCloud، وجوجل وخدمتها Stadia، والمزيد.

وتتوفر نماذج مختلفة من حيث الشكل والخواص من وحدات تحكم الألعاب للهواتف الذكية. إلا أننا سنعرض عليكم في هذا المقال مجموعة من أفضل الخيارات المتاحة لتختاروا من بينها.

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وحدات تحكم الألعاب للهواتف الذكية

توفر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، أندرويد و iOS، دعمًا كبيرًا لوحدات التحكم الخارجية في الألعاب. ومن ناحية أخرى فالشركات المطورة لهذه المنتجات تقدم كل ما في وسعها لتقديم أفضل تجربة استخدام ممكنة.

1 – وحدة تحكم Razer Kishi

يدعم هذا المنتج كلًا من أندرويد و iOS بشكل كامل. إلى جانب تقديم تصميم مميز مستلهم بقوة من منصة نينتندو سويتش.

وتقدم هذه الإضافة مستوى مرتفع من الراحة أثناء اللعب بعد تركيبها، إلى جانب أنها تتصل بالهاتف عبر منفذ USB-C مما يوفر أقل وقت تأخير ممكن لاستجابة الألعاب. ويتيح منفذ USB-C إضافي ضمن المتحكم نفسه، وذلك لشحن الهاتف أثناء اللعب.

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2 – وحدة MOGA XP5-X Plus

تأتي هذه الوحدة على هيئة وحدة تحكم كبيرة كتلك التي تأتي مع منصات الألعاب. كما أنها تأتي مع حامل مخصص للهاتف. وذلك لتثبيت الهاتف فيه أثناء اللعب.

ويعيب هذا المتحكم بقوة عدم دعمه لنظام iOS. أي أنه متاح حصرًا لملاك هواتف أندرويد. كما تقدم وحدات تحكم MOGA XP5-X Plus أزرار قابلة لإعادة البرمجة.

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3 – وحدات تحكم Xbox

توفر مايكروسوفت وحدات تحكم جهاز إكس بوكس بشكل منفصل. كما أن هذه الوحدات تعمل بشكل ممتاز مع الأجهزة الأخرى، وخصوصًا مع خدمة اللعب السحابي الخاصة بها xCloud.

وتتوفر وحدة التحكم تحت اسم Xbox Wireless Controller. وكما يظهر من الاسم فهي تتصل لاسلكيًا. لذلك فهي تحتاج للكهرباء. لكن ما يميزها هو أنها تعمل ببطاريات AA التقليدية.

وتتصل وحدة التحكم بهواتف آيفون وأندرويد بدون أي مشاكل. إلى جانب أنها تأتي بخامات ممتازة بالطبع وجودة تصنيع مثالية.

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4 – وحدة Razer Junglecat

تقدم وحدة تحكم Razer Junglecat تجربة استخدام ممتازة. كما أنها سهلة الحمل لأي مكان. وتقدم للجهاز عند تركيبها عليه تجربة استخدام مشابهة إلى حد كبير لمنصة نينتندو سويتش تمامًا مثل Razer Kishi.

وتأتي مع أزرار مميزة وقوية، إلى جانب سهولة الاتصال بالبلوتوث. وتعمل الوحدة لأكثر من 100 ساعة قبل أن تحتاج للشحن مرة أخرى، نظرًا لأنها لا تتصل بالهاتف بمنفذ USB-C مثل سابقتها.

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