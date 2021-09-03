أفضل الألعاب المجانية لمنصة نينتندو سويتش

دبي - يزن راشد - تعرف شركة نينتندو بأنها واحدة من أهم اللاعبين في مجال ألعاب الفيديو. وذلك من خلال منصة نينتندو سويتش، في حين أن الشركة قد طورت وأطلقت عشرات المنصات الأخرى في العقود الماضية.

وتعتبر منصة نينتندو سويتش منصة الألعاب الرئيسية للشركة. والتي تنافس بها منصات مثل بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريس إكس. في حين أن جهاز سويتش أرخص بفارق كبير، إلا أن ألعابه ليست كذلك.

وتصل أسعار ألعاب نينتندو سويتش لنفس أسعار ألعاب المنصات الأخرى. إلا أن هناك الكثير من الألعاب المجانية التي يمكن لملاك المنصة أن يقضوا معها الوقت.

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ألعاب نينتندو سويتش المجانية

تتوفر الألعاب المجانية لجميع المنصات. إلا أن منصة سويتش تتميز بشكل عام بكونها منصة محمولة، لذلك فمستخدمها غالبًا ما يقضي وقت أطول معها بسبب ذلك، على عكس المنصات المجانية.

ومعظم الألعاب المجانية المتوفرة للسويتش تتوفر أيضًا للمنصات الأخرى. لذلك إن كنت لا تمتلك جهاز نينتيندو فيمكنك أن تبحث عنها في متجر جهازك أيًا كان.

1 – لعبة Brawlhalla

تم إطلاق اللعبة لمنصة نينتيندو في 2018، وهي لعبة منصات وأكشن مجانية، وتوفر اللعبة خمسين شخصية مختلفة يمكن للاعب أن يختار أي واحدة منها ويلعب بها.

وتضم اللعبة عددًا كبيرًا من أوضاع اللعب وهو ما يجعل اللعبة متنوعة جدًا ويقلل من الملل. في حين أنها تضم مدفوعات بداخلها مثل أي لعبة مجانية أخرى. ويمكنك تحميلها من خلال متجر eShop المخصص لأجهزة نينتيندو سويتش.

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2 – لعبة Fortnite لنينتندو سويتش

تتوفر لعبة Fortnite الغنية عن التعريف لمنصة نينتندو سويتش أيضًا، وتوفر تجربة لعب ممتازة على المنصة خصوصًأ في ظل وجود مجتمعها النشط.

وكما هو معروف، تقدم لعبة Fortnite تجربة باتل رويال ممتازة، إلى جانب المناسبات والاحتفالات التي تحدث داخل اللعبة. كما أن اللعبة تضم مشتريات بداخلها. وتتوفر اللعبة مجانًا على جميع المنصات.

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3 – لعبة Pac-Man 99

تعرف لعبة Pac-Man منذ سنوات طويلة، وتقدم سلسلة 99 من اللعبة تجربة لعب مشابهة إلى حد كبير للعبة Pac-Man الأصلية. إلى جانب وضع الباتل رويال شديد البساطة المتوفر فيها.

وتتوفر اللعبة مجانًا ضمن اشتراك Switch Online، في حين أنها تضم تحميلات مدفوعة لمحتوى إضافي إلا أن هذا اختياري. وتتوفر عبر متجر eShop كباقي الألعاب.

4 – لعبة Rocket League

حققت لعبة Rocket League نجاحًا كبيرًا على جميع المنصات. كما أن اللعبة قد بدأت في التوفر بشكل مجاني لجميع المنصات بما في ذلك منصة سويتش. بعدما ظلت لعبة مدفوعة لسنوات.

وتقدم اللعبة تجربة مميزة لكرة القدم بالاعتماد على السيارات. وهي فكرة تبدو غريبة إلا أنها ممتعة إلى حد بعيد.

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5 – لعبة Warframe

توفرت لعبة Warframe في بداية عهدها لمنصة الحاسب الشخصي. ووصلت بعدها لعدد كبير من المنصات، منهم منصة نينتيندو سويتش في عام 2018. وتأتي من تطوير Digital Extremes وتعرف بأنها واحدة من أبرز الألعاب المجانية عمومًا.

تقدم اللعبة تجرب سريعة جدًا من منظور الشخص الثالث مع دمج بين عناصر التصويب والعراك بالأسلحة البيضاء. هذا مع دعمها للعب التشاركي عبر جميع المنصات.

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