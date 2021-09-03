أفضل ألعاب منظور الشخص الأول للحاسب الشخصي

دبي - يزن راشد - يعتبر تصنيف ألعاب منظور الشخص الأول من أبرز تصنيفات الألعاب على الإطلاق، خصوصًا لمنصة الحاسب الشخصي. وتسمى هذه الألعاب بهذا الاسم نظرًا لأن اللاعب يرى المشاهد من عين الشخصية التي يلعب بها.

وذلك على عكس ألعاب منظور الشخص الثالث، والتي تظهر فيها الشخصية التي يلعب بها اللاعب ضمن مشاهد اللعبة. وقد بدأت ألعاب منظور الشخص الأول في الظهور منذ أكثر من عشرين عامًا.



وفي معظم الأحيان تعتمد ألعاب هذا التصنيف على التصويب وإطلاق النيران. وفي أحيان أخرى تعتمد على التسلل أو المحاكاة. وفيما يلي نعرض عليكم مجموعة من أبرز ألعاب هذا التصنيف.



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ألعاب منظور الشخص الأول للحاسب

تعتبر سلسلة ألعاب Doom رائدة هذا التصنيف. ولذلك فأولى إصدارات ألعاب منظور الشخص الأول FPS كانت تعرف بأنها ألعاب شبيهة بلعبة Doom. وتسمى “شبيهة دووم”.

1 – لعبة Titanfall 2

تعتبر لعبة Tianfall 2 من الألعاب البارزة ضمن هذا التصنيف، وهي التي انطلقت في عام 2016. وتأتي هذه اللعبة من تطوير استوديو Respawn ونشر شركة EA. وهي تتوفر على متجر Origin للألعاب.

وتقدم اللعبة قصة مميزة، إلى جانب أنها تقدم وضع لعب تعاوني مميز عبر الإنترنت، في حين أنها تضم بعض العناصر من ألعاب المنصات وألعاب الألغاز.

2 – لعبة Prey

تعت إعادة إحياء لعبة Prey في عام 2017، وذلك بعدما كانت السلسلة غير مستغلة لفترة طويلة. لكن ما يميز إعادة الإحياء تلك، والتي تعرف بلفظ Reboot، هو أنها قد تمت على يد استوديو Arkane المطور لألعاب Dishonored الغنية عن التعريف.

كما تتوفر اللعبة عبر متجر ألعاب Steam. وتقدم تجربة لعب مميزة مع عدد من العناصر الواقعية إلى جانب أن أنماط اللعب قابلة للتخصيص بشكل كبير.

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3 – ألعاب منظور الشخص الأول: Metro

تعتبر سلسلة ألعاب Metro من أبرز ألعاب منظور الشخص الأول التي تعتمد على عناصر الحركة والتصويب. وآخر إصدارات هذه السلسلة كانت لعبة Metro Exodus والتي انطلقت في عام 2019، وأتت من تطوير استوديو 4A Games.

وتتوفر ألعاب Metro على العموم على منصتيّ Epic Games وSteam. وينصح بتجربتها. كما تدور أحداثها في نهاية العالم في موسكو بعد انتشار فيروس قاتل يجبر الاعبين على الحياه تحت الآرض، ولهذا تحمل هذا الاسم.

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4 – لعبة BioShock

انطلقت سلسلة ألعاب BioShock في عام 2007، وهي وبدون شك من أبرز ألعاب منظور الشخص الأول على الإطلاق. خصوصًا لما تقدمه من قصة رائعة ورسومات في غاية الجمال.

ومن ناحية أخرى فإن القصة والأفكار التي تطرحها اللعبة قد أثارت الكثير من الجدل، لكنها تبقى ممتازة وجذابة. وتتوفر اللعبة في إصدرارات عديدة إلا أن الإصدار الأول لازال يستحق التجربة ويقدم رسومات مرضية.

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5 – لعبة Wolfenstein: The New Order

تم إطلاق لعبة Wolfenstein: The New Order في عام 2014 على يد استوديو التطوير MachineGames. وقد حققت اللعبة نجاحًا كبيرًا وكان هذا هو الوضع بالنسبة لباقي ألعاب السلسلة.

وتقدم اللعبة تجربة تعتمد على الأكشن والحركة مع عناصر تصويب عديدة، هذا مع اهتمام كبير بالرسومات من طرف الاستوديو المطور.

6 – ألعاب منظور الشخص الأول: Doom Eternal

لا شك أن سلسلة ألعاب Doom قد أضافت الكثير لعالم الألعاب. وآخر إصداراتها كان Doom Eternal لعام 2020 والذي يستحق التجربة بدون شك، إلا أنه يحتاج لمواصفات مرتفعة للحاسب الشخصي.

وتقدم اللعبة مميزات وقدرات عديدة للشخصيات التي يلعب بها اللاعب، مثل الحركة السريعة والتحكم في مستويات الصحة والدروع وخلافه. وهي متاحة على متجر Steam كباقي الألعاب في هذه القائمة.

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