ما هو Antimalware Service Executable ولماذا يعمل دائمًا

دبي - يزن راشد - تقدم مايكروسوفت تطبيقًا مخصصًا لمقاومة الفيروسات والبرمجيات الضارة على ويندوز 10. وهو تطبيق Microsoft Defender الشهير. والذي يتم تثبيته بشكل تلقائي في أي حاسب شخصي يعتمد على ويندوز.

ويظهر التطبيق ضمن مدير المهام باسم Antimalware Service Executable. وهي الخدمة الخاصة به على نظام التشغيل والتي تتيح له أن يعمل في الخلفية. كذلك فهو يعرف أيضًا باسم MsMpEng.exe، وهو الاسم الذي يعبر عن الملف التنفيذي الخاص به.

وتظهر عدد كبير من العمليات ضمن مدير المهام Task Manager ومن ضمنهم تلك العملية. وهذه العمليات هي مكونات أساسية لعدد كبير من التطبيقات والخدمات ضمن نظام التشغيل.

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تطبيق Microsoft Defender

عرف تطبيق مكافح الفيروسات Microsoft Defender سابقًا باسم Windows Defender. وهو التطبيق الافتراضي لمكافحة الفيروسات كما سلف الذكر. وقد أتى التطبيق في ويندوز 7 كما سيأتي أيضًا في ويندوز 11.

وبشكل عام، نظام تشغيل ويندوز لا يعمل بشكل سليم إلا في ظل وجود تطبيق لمكافحة الفيروسات. ولو قام المستخدم بتنصيب تطبيق آخر لهذا الغرض فسيتوقف Microsoft Defender عن العمل.

وفي حالة أن المستخدم لا يحدث تطبيق مكافحة الفيروسات الخاص به، يقوم نظام التشغيل تلقائيًا بإلغاء عمله وتشغيل Microsoft Defender بدلًا منه.

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ويعمل تطبيق Antimalware Service Executable بشكل مستمر في الخلفية. حيث أنه يعمل على فحص الملفات والروابط التي يتعامل معها المستخدم بشكل مستمر لمقاومة أي ملفات أو تطبيقات ضارة. إلى جانب تحديث المكتبات الخاصة به تلقائيًا.

وتعرف العملية باسم Antimalware Service Executable كما يظهر في مدير المهام. إلا أن التطبيق نفسه يعرف باسم MsMpEng.exe كما سلف الذكر، وهو الذي يظهر في خانة التفاصيل “Details”.

ويمكن للمستخدم أن يتعامل مع هذه الخدمة من خلال تطبيق Microsoft Defender نفسه وليس من خلال ذلك التطبيق الذي يظهر عبر مدير المهام. حيث أن هذه تعتبر “خدمة” وليست تطبيقًا بالمعنى الحرفي.

ويتيح تطبيق Microsoft Defender إجراء الفحص Scan للملفات وللنظام بشكل عام، إلى جانب حذف الملفات الضارة، ومزيد من المميزات والخواص الأمنية.

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