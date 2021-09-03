أهم الألعاب القادمة لمنصة بلاي ستيشن 5 في 2021

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة سوني منصة الألعاب المنتظرة بلاي ستيشن 5 في نهايات العام الماضي. إلا أن المطورين كانوا في حاجة لمزيد من الوقت لتحضير الألعاب الجديدة للمنصة.

ولذلك فقد تم إطلاق عدد من الألعاب المميزة للمنصة خلال الأشهر السابقة من عام 2021 الجاري، إلا أن هناك عدد كبير من الألعاب المميزة القادمة في الأشهر التالية. خصوصًا أن الربع الأخير من كل عام هو أكثر الأرباع امتلائًا بالإطلاقات الجديدة.

وتنقسم تلك الألعاب لألعاب حصرية للمنصة، والتي تأتي من تطوير استوديوهات مملوكة لسوني غالبًا، أو ألعاب متاحة لجميع المنصات. ونعرض عليكم في هذا المقال أبرز الألعاب القادمة خلال العام الجاري.

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ألعاب بلاي ستيشن 5 لعام 2021

1 – لعبة Life is Strange: True Colors

تأتي لعبة Life is Strange: True Colors في وقت قريب جدًا. حيث إن موعد إطلاقها الرسمي هو 10 سبتمبر. وتأتي هذه اللعبة كجزء جديد للعبة Life is Strange الأصلية.

وتعتبر هذه اللعبة من الألعاب التي تعتمد على القصة والرسوم بشكل رئيسي. وتأتي من تطوير Deck Nine ونشر الشركة العريقة Square Enix. ويمكنك أن تشاهد إعلان اللعبة من هذا الرابط.

2 – لعبة Deathloop حصرية لبلاي ستيشن 5



تعتبر لعبة Deathloop واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة على الإطلاق. وهي تأتي من تطوير Arkane Lyon ونشر Bethesda. وتقدم تجربة لعب تعتمد على الحركة والتصويب. ويكون على اللاعب أن يقضي على الأعداء خلال وقت معين نظرًا لأنه يكون محاصر في حلقة زمنية.

وتتوفر اللعبة في 14 سبتمبر، كما أنها حصرية لمنصة بلاي ستيشن 5 لمدة عام كامل. ويمكنك مشاهدة إعلان اللعبة عبر .

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3 – لعبة Kena: Bridge of Spirits



تأتي هذه اللعبة من تطوير ونشر شركة Ember Lab، ويتم إطلاقها في 23 سبتمبر المقبل. وتقدم اللعبة مستوى ممتاز من الرسومات والتصميم الإبداعي. وتعتمد اللعبة على القصة والرسومات بشكل كبير، على عكس Deathloop والتي تعتمد على تجربة اللعب السريعة. شاهد الإعلان.

4 – لعبة Death’s Stranding Director’s Cut



تم إطلاق لعبة Death’s Stranding منذ فترة طويلة. إلا أن هذه النسخة هي عبارة عن نسخة محسنة من اللعبة. والتي تأتي من استوديو Kojima Productions التابع لمخرج الألعاب الشهير هيديو كوجيما، ومن نشر سوني.

وستقدم اللعبة محتوى جديد لم يتم تقديمه في الجزء الأساسي من اللعبة. كما تقدم تحسين لتجربة اللعب. إلى جانب تحسين للرسومات والمراحل. مع مراحل جديدة كليًا وأوضاع لعب مختلفة. ويمكنك أن تشاهد إعلانها عبر . وتصدر اللعبة في 24 سبتمبر المقبل.

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5 – لعبة Far Cry 6



تعتبر لعبة Far Cry 6 إحدى أهم الألعاب القادمة خلال 2021. والتي سيتم إطلاقها في السابع من أكتوبر المقبل. كما أنها من تطوير Ubisoft ونشرها، وهذا أمر طبيعي نظرًا لأنها من أهم سلاسل الشركة الفرنسية.

وتركز اللعبة الجديدة على القصة الإبداعية والرسوم المميزة. في حين أن شخصية Anton Castillo داخل اللعبة سيتم لعبها من طرف الممثل المحبوب Giancarlo Esposito. كما يمكنك أن على إعلانها.

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