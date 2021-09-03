تحقق من هاتفك.. ملايين الهواتف ستودع واتساب للأبد!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 45 دقيقة

سيتوقف تطبيق “واتساب” عن العمل على مجموعة من الهواتف الذكية القديمة في غضون شهرين، مما يترك ملايين الأشخاص غير قادرين على رؤية رسائلهم.

وابتداء من أول تشرين الثاني 2021، سيوقف “واتساب” الدعم لمجموعة من طرازات الهواتف الذكية القديمة، العاملة بنظام “آندرويد” و”آي أو إس”.

وحسبما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الهواتف التي تعمل بالإصدار “4.0.4” من “آندرويد” وما قبله، لن تعود متوافقة مع متطلبات “واتساب”، وهو ما ينطبق أيضا على الأجهزة العاملة بنظام “آي أو إس 9” وما سبقه.

وتشمل قائمة الهواتف كلا من:

سامسونغ:

“غالاكسي إس 3 ميني” و”تريند II” و”تريند لايت” و”كور” و”إيس 2″.

“إل جي”:

“أوبتيمس إف 7″ و”إف 5″ و”إل 3 II دوال” و”إف 7 II ” و”إف 5 II”.

“إكسبيريا”، وكذلك الأمر بالنسبة لهواوي “أسيند ميت” و”أسيند دي 2″.

“آيفون”:

“إس إي” و”6 إس” و”6 إس بلاس”.

وذكر موقع “ذا فيرج” الإخباري التقني أنه سيكون بمقدور المستخدمين نقل سجلات المحادثات بما في ذلك الرسائل الصوتية والصور والفيديوهات، عندما يغيرون هواتفهم من نظام “آي أو إس” إلى “آندرويد”.

وستغطي هذه الخدمة في المرحلة الأولى، التي ستتم خلال الأسابيع المقبلة، نقل السجلات من هواتف “آي أو إس” إلى هواتف “سامسونغ” الجديدة من طرازي “زي فليب 3″ و”زي فولد 3”.

وفي المرحلة الثانية، ستغطي الخدمة عمليات النقل بين هواتف النظامين، لكن من غير الواضح متى ستكون هذه الخدمة متاحة لجميع الهواتف.