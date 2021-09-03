ما هي أهم الألعاب القادم لمنصة بلاي ستيشن 5 في 2021؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - أطلقت شركة سوني منصة الألعاب المنتظرة بلاي ستيشن 5 في نهايات العام الماضي. إلا أن المطورين كانوا في حاجة لمزيد من الوقت لتحضير الألعاب الجديدة للمنصة.

ولذلك فقد تم إطلاق عدد من الألعاب المميزة للمنصة خلال الأشهر السابقة من عام 2021 الجاري. إلا أن هناك عدد كبير من الألعاب المميزة القادمة في الأشهر المقبلة. خصوصًا أن الربع الأخير من كل عام هو أكثر الأرباع امتلائًا بالإطلاقات الجديدة.

وتنقسم تلك الألعاب لألعاب حصرية للمنصة، والتي تأتي من تطوير أستوديوهات مملوكة لسوني غالبًا، أو ألعاب متاحة لجميع المنصات. ونعرض عليكم في هذا المقال أبرز الألعاب القادمة خلال العام الجاري.

1 – لعبة Life is Strange: True Colors

تأتي لعبة Life is Strange: True Colors في وقت قريب جدًا. حيث إن موعد إطلاقها الرسمي هو 10 سبتمبر. وتأتي هذه اللعبة كجزء جديد للعبة Life is Strange الأصلية.

وتعتبر هذه اللعبة من الألعاب التي تعتمد على القصة والرسوم بشكل رئيسي. وتأتي من تطوير Deck Nine ونشر الشركة العريقة Square Enix.

2 – لعبة Deathloop حصرية لبلاي ستيشن 5

تعتبر لعبة Deathloop واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة على الإطلاق. وهي تأتي من تطوير Arkane Lyon ونشر Bethesda. وتقدم تجربة لعب تعتمد على الحركة والتصويب. ويكون على اللاعب أن يقضي على الأعداء خلال وقت معين نظرًا لأنه يكون محاصر في حلقة زمنية، وتتوفر اللعبة في 14 سبتمبر، كما أنها حصرية لمنصة بلاي ستيشن 5 لمدة عام كامل.

3 – لعبة Kena: Bridge of Spirits

تأتي هذه اللعبة من تطوير ونشر شركة Ember Lab، ويتم إطلاقها في 23 سبتمبر المقبل. وتقدم اللعبة مستوى ممتاز من الرسومات والتصميم الإبداعي. وتعتمد على القصة والرسومات بشكل كبير، على عكس Deathloop والتي تعتمد على تجربة اللعب السريعة.

4 – لعبة Death’s Stranding Director’s Cut

تم إطلاق لعبة Death’s Stranding منذ فترة طويلة. إلا أن هذه النسخة هي عبارة عن نسخة محسنة من اللعبة. والتي تأتي من أستوديو Kojima Productions التابع لمخرج الألعاب الشهير هيديو كوجيما، ومن نشر سوني.

وستقدم اللعبة محتوى جديد لم يتم تقديمه في الجزء الأساسي من اللعبة. كما تقدم تحسين لتجربة اللعب. إلى جانب تحسين للرسومات والمراحل. مع مراحل جديدة كليًا وأوضاع لعب مختلفة، وتصدر اللعبة في 24 سبتمبر المقبل.

5 – لعبة Far Cry 6

تعتبر لعبة Far Cry 6 إحدى أهم الألعاب القادمة خلال 2021. والتي سيتم إطلاقها في السابع من أكتوبر المقبل. كما أنها من تطوير Ubisoft ونشرها، وهذا أمر طبيعي نظرًا لأنها من أهم سلاسل الشركة الفرنسية.

وتركز اللعبة الجديدة على القصة الإبداعية والرسوم المميزة. في حين أن شخصية Anton Castillo داخل اللعبة سيتم لعبها من طرف الممثل المحبوب Giancarlo Esposito.

6 – لعبة Back 4 Blood لبلاي ستيشن 5

تأتي لعبة Back 4 Blood من تطوير أستوديو الألعاب Turtle Rock Studios ومن نشر شركة Warner Bros العريقة. وهي لعبة مبنية على عالم ألعاب Left 4 Dead الشهير.

وتأتي تجربة اللعب مع تركيز كبير على العمل الجماعي. كما تقدم اللعبة رسوم محسنة بالمقارنة مع ألعاب Left 4 Dead الأقدم. وبدون شك فهي لعبة اكشن ورعب، وتأتي في 12 أكتوبر المقبل.

7 – لعبة Battlefield 2042

ينتظر الملايين حول العالم الإصدار الجديد من باتلفيلد. ويأتي هذا الإصدار من تطوير أستوديو DICE ونشر EA كالعادة. كما أن موعد إطلاقه الرسمي قد اقترب. حيث يتم إطلاق هذا الإصدار عالميًا في 22 أكتوبر 2021.

وقد لا تحتاج لعبة باتلفيلد 2042 لكثير من المقدمات والشرح نظرًا لشهرتها الواسعة. وهي لعبة أكشن وتصويب من منظور الطرف الأول وتعتبر المنافسة الأهم لألعاب CoD. كما أن الإصدار الجديد سيقدم وضع لعب جماعي بأكثر من 128 لاعب في نفس الوقت.