تكنولوجيا: أفضل المنتجات الأصلية التي يمكنك الحصول عليها الآن بأقل الأسعار عبر موقع Urcdkey

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف على أفضل العروض والأسعار الخيالية المقدمة من Urcdkey.com لمنتجات أصلية، حيث يقدم الموقع فرصة للحصول على منتجات موثوقة من برامج وألعاب بتكلفة أقل.

يتجه الكثير من المستخدمين للبحث عن طرق للحصول على البرامج الأصلية مع بداية العودة للدارسة، ومع إرتفاع تكلفة العديد من المنتجات الأصلية ومنها البرامج التي تدعمك في التعلم أو الدراسة، يبرز دور موقع Urcdkey الذي يجمع للمستخدمين العديد من البرامج وأيضاً الألعاب الأصلية بأسعار مخفضة عن سعرها الأصلي بفارق كبير جداً.

يمكنك أيضاً أن تحقق الإستفادة من عرض خصم إضافي من الموقع لشراء المنتجات المتنوعة بخصم بنسبة 20% عبر كود الخصم UT20، وفي السطور القادمة نستعرض أفضل المنتجات المرشحة لك للحصول عليها الآن.

نظام Windows 10 Pro الأصلي من مايكروسوفت

يتوفر النظام بإصداري 32 بت و 64 بت لأجهزة الحاسب، وهو نظام مفتوح للمستخدمين يتوفر على الموقع بسعر 20 دولار فقط، ويمكنك الحصول على المنتج بسعر أقل عبر إضافة كود الخصم UT20 ليصل سعر Windows 10 Pro إلى 14.6 دولار فقط، أي بخصم 20% عن السعر الأصلي للموقع.

ويمكنك الحصول على Windows 10 Pro الآن عبر الرابط التالي:

https://www.urcdkey.com/microsoft-windows-10-pro-oem-new-cd-key-global.html

نظام Windows 10 Home

يمكنك أيضاً أن تحصل على نظام Windows 10 Home لجهاز الحاسب الخاص بك، حيث يتوفر على موقع Urcdkey.com بسعر 18.56 دولار أي أقل من السعر الخاص بالمصدر الأصلي الذي يقدم المنتج بسعر 57.83 دولار، يمكنك أيضاً أن تتمتع بخصم بنسبة 20% على هذا المنتج مع كود الخصم UT20 الذي يمكنك من الحصول على المنتج بسعر 14.9 دولار.

ويمكنك الحصول على Windows 10 Home الآن عبر الرابط التالي:

https://www.urcdkey.com/microsoft-windows-10-home-oem-new-cd-key-global.html

نظام Windows 10 Pro OEM CD-KEY GLOBAL

يمكن لهذا الإصدار الإحترافي من نظام تشغيل Windows 10 Pro أن يدعم اثنان من الأجهزة، كما يدعم نظام 32 بت و 64 بت، ويوفر موقع Urcdkey هذا المنتج بسعر 36.58 دولار وهو فارق كبير في مستوى التسعير عن سعر المنتج في المصدر الأصلي والذي يأتي بسعر 282.14 دولار، أيضاً يمكنك أن تستخدم كود الخصم UT20 للحصول على خصم بنسبة 20% على المنتج أو بسعر 29.4 دولار.

ويمكنك الحصول على Windows 10 Pro الإحترافي عبر الرابط التالي:

https://www.urcdkey.com/microsoft-windows-10-pro-oem-cd-key-global-2-pc-.html

حزمة Office2019 Professional Plus

تعد حزمة Office2019 Professional Plus من بين أفضل المنتجات الأصلية المقدمة من موقع Urcdkey.com، وتتوفر الحزمة الأصلية للتحميل السريع عبر الموقع بسعر 58.27 دولار، أيضاً يمكن لكود الخصم UT20 أن يقدم خصم بنسبة 20% على الحزمة لتتوفر بسعر 46.8 دولار فقط.

ويمكك الحصول على حزمة Office2019 Professional Plus الأصلية الآن عبر الرابط التالي

https://www.urcdkey.com/office2019-professional-plus-cd-key-global-2183-20.html

حزمة Office2016 Professional Plus

يوفر موقع Urcdkey أيضاً حزمة Office2016 Professional Plus التي يمكن أن تقدم دعم للطلاب بشكل جيد مع بداية العام الدراسي، ومن المقرر أن تتوفر الحزمة الأصلية بميزة دعم جهاز حاسب واحد، وتتوفر الحزمة بسعر 34.69 دولار، أو بخصم 20 من خلال كود الخصم UT20 ليصل سعر المنتج إلى 27.8 دولار.

أيضاً يمكنك الحصول على حزمة Office2016 Professional Plus الأصلية عبر الرابط التالي:

https://www.urcdkey.com/office2016-professional-plus-new-cd-key-global.html

مجموعة Windows10 PRO وOffice2019 Professional Plus

يقدم الموقع أيضاً عرض مميز للطلاب مع بدء العودة للدراسة، حيث يمكنك الحصول على فرصة عبر الموقع لشراء Windows10 PRO وOffice2019 Professional Plus بسعر 70.70 دولار أو بسعر 56.8 دولار بعد إضافة كود الخصم UT20.

ويتطلب البرنامج نظام 32/64 بت، ويدعم ترقية النظام وحزمة office على جهازك ويمكنك الحصول على المنتج الآن عبر الرابط التالي:

https://www.urcdkey.com/windows10-pro-oem-office2019-professional-plus-cd-keys-pack-2329-20.html

مجموعة Windows10 PRO وOffice2016 Professional Plus

يمكنك أيضاً ترقية نظامك إلى Windows10 PRO وترقية برامج Office في الوقت نفسه عبر الحصول على هذه المجموعة التي تتوفر بسعر 46.97 دولار أو بسعر 37.7 دولار بعد إضافة كود الخصم UT20، ويمكنك الحصول على المنتج عبر الرابط التالي:

https://www.urcdkey.com/windows10-pro-office2016-professional-plus-cd-keys-pack-2002-20.html

مجموعة Windows10 Home و Office2019 Professional Plus

يقدم الموقع أيضاً فرصه لترقية نظامك وحزمة Office عبر مجموعة تضم Windows10 Home و Office2019 Professional Plus التي تتوافق مع نظام 32/64 بت، وتتوفر بسعر 64.92 دولار أو بسعر 52.1 دولار عبر إضافة كود الخصم UT20، ويمكنك الحصول على المنتج عبر الرابط التالي:

https://www.urcdkey.com/windows10-home-oem-office2019-professional-plus-cd-keys-pack.html

مجموعة Windows10 Home وOffice2016 Professional Plus

أيضاً من بين العروض المميزة والمرشحة لك عبر موقع Urcdkey، عرض يدعمك في الترقية إلى Windows10 Home وأيضاً الحصول على حزمة Office2016 Professional Plus، حيث يأتي هذا العرض بسعر 45.79 دولار أو سعر 36.8 دولار مع إضافة كود الخصم UT20 الذي يدعمك في الحصول على نسبة خصم 20%.

ويمكنك الحصول على مجموعة Windows10 Home وOffice2016 Professional Plus عبر الرابط التالي:

https://www.urcdkey.com/windows10-home-office2016-professional-plus-cd-keys-pack-2004-20.html

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