تعرف على الجامعات العشر الأعلى تصنيفاً في العالم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 سبتمبر 2021 01:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

احتفظت جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة – التي قادت طريق البحث العالمي عن لقاح “كوفيد-19” – بالمركز الأول في تصنيف “تايمز هاير إديوكشن” Times Higher Education للعام السادس على التوالي.

وقالت “لويز ريتشاردسون” نائبة رئيس جامعة “أكسفورد” إلى “تايمز هاير إديوكشن”: أنا وزملائي سعداء للغاية لتحقيق المركز الأول مرة أخرى، وأضافت: لقد أظهر العام الماضي مقدار مساهمة الجامعات في المجتمع.

وسيطرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على المراكز العشرة الأولى في الترتيب للعام الثاني على التوالي.

وضم التصنيف عدداً قياسياً بلغ 1662 جامعة من 99 دولة ومنطقة هذا العام، مع اشتداد المنافسة في اقتصاد المعرفة العالمي، وقيم الجامعات بناءً على خمسة معايير: التدريس (بيئة التعلم)، البحث، وتأثير البحث، ونقل المعرفة والنتيجة الدولية.

جدير بالذكر أن البحث بشأن “كوفيد-19” أثر على بيانات التصنيف مما يعكس الدور الحيوي للجامعات في فهم وإدارة الأزمة.

وجاءت جامعة الملك عبد العزيز في المركز 190 على مستوى العالم، وجامعة الفيصل تراوحت بين الترتيب (201-250)، وجامعة حائل (351-400)، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (351-400)، وجامعة الملك سعود (351-400).

ووقع ترتيب جامعة خليفة بين (351-400)، وجامعة الإمارات العربية المتحدة (351-400)، وجامعة الشارقة (401-500).