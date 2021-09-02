علوم وتكنولوجيا

الأرصاد: انخفاضات في درجات الحرارة من الأحد المقبل

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الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير هذه الأيام مقارنة بشهر أغسطس.

وأضاف شاهين، خلال  تصريحات تليفزيوينة، مساء الخميس، أن نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة، حيث تصل إلى 90% على القاهرة وتتجاوز 90% على السواحل الشمالية، متوقعًا أن تشهد البلاد انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة، بدءًا من الأحد المقبل.

وأشار إلى أن العظمى على القاهرة تصل إلى 33 بدءًا من الأحد المقبل، قائلًا إن درجات الحرارة تبدأ في العودة إلى معدلاتها الطبيعية، والرطوبة ستنخفض تدريجيًا، على مدار أيام شهر سبتمبر.

ولفت مدير التحاليل والتنبؤات بالأرصاد، إلى أن بعض المناطق المتفرقة من البلاد شهدت فرصًا لسقوط أمطار، خلال الأيام الماضية، متوقعًا تعرض السواحل الشمالية لأمطار خفيفة، خلال الأسبوع المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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