مستشعر كاميرا لهواتف “سامسونغ” بدقة “غير مسبوقة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 59 دقيقة

آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2021 10:26 مساءً

تصنع شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية مستشعر صور في هواتفها الذكية بدقة غير مسبوقة على الإطلاق.

وقالت إن مستشعر الصور “ISOCELL HP1” بدقة 200 ميغا بيكسل، ويحتوي على 0.64 ميكرومتر بيكسل، وفي إمكانه تخزين 16 منها في وقت واحد لما يعادل مستشعر 12.5 ميغا بيكسل مع 2.56 ميكرومتر بيكسل، بحسب بيان رسمي عبر موقع “سامسونغ”.

وتطلق شركة “سامسونغ” على التقنية التي يعمل بها مستشعر “HP1” اسم “كاميليون سيل” (خلية الحرباءة)، وهي قادرة على الحفاظ على دقة الصور كما هي عند اقتصاصها أو تغيير حجمها.

كما أنه عند التصوير في الإضاءة الخافتة جدا، فإن الكاميرا تنخفض (بمقدار 16) إلى مستشعر 12.5 ميغا بكسل، لكن تعد “سامسونغ” بالحصول على صور أكثر إشراقا ووضوحا مقارنة مع منافسيها في السوق.

كذلك الحال عند تصوير فيديو في ضوء نقي، فإن النظام سيوفر عدسة بدقة 50 ميغابكسل قادرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة “8K” بمعدل 30 إطارا في الثانية.