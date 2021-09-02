تكنولوجيا: Asus تكشف عن أجهزة Vivobook Pro مع DialPad إفتراضي للتحكم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus عن جهاز Vivobook Pro الذي ينطلق بشاشة OLED، و DialPad إفتراضي لدعم التحكم، وسعر يبدأ من 1099جنيه إسترليني.

كشفت Asus اليوم عن تحديث عدد من إصدارات الشركة من أجهزة الحاسب المحمول التي تستهدف المبدعيين من المستخدمين.

ويأتي جهاز Vivobook Pro من بين إصدارات شركة Asus الإبداعية اليوم، حيث يتميز بتصميم إفتراضي ل DialPad يدعم التمرير على الإعدادات المختلفة في برامج التحرير بسلاسة كبديل للوحة التتبع التقليدية.

ويمكن تخصيص مهام وإجراءات DialPad لتنفيذ المهام بآداء أسرع في البرامج، حيث تدعم تطبيقات Adobe التصميم الجديد بشكل كامل.

وتقدم Asus اثنان من الإصدارات من الجهاز هما Vivobook Pro وVivobook Pro X، على أن يختلف الإصدارين في حجم الشاشة حيث تعد أجهزة Vivobook Pro 14X و 16X OLED الأكثر قوة في الآداء.

ويأتي النموذج المميز بحجم شاشة 16 إنش بدقة 4K HDR OLED، أو 2.8K OLED، بينما يأتي النموذج المميز بحجم 14 إنش في الشاشة بمعايير VESA DisplayHDR 600 True Black ، كما يدعم معايير Pantone في دقة الألوان.

أيضاً يمكن للمستخدم الإختيار بين نماذج برقاقة إنتل أو AMD، بين سلسلة Core i7 H، أو سلسلة Ryzen 5000 H، مع كرت شاشة تصل إلى GeForce RTX 3050 Ti من إنفيديا، وذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام، كما نتضمن الأجهزة عدد من المنافذ للإتصال.

ولقد أشارت Asus إلى أن أجهزة Vivobook Pro ستتوفر بعدد من الإختيارات في الألوان والتي تتضمن الأبيض والرمادي، بتصميم غير لامع.

ويبدأ سعر Asus Vivobook Pro 15 OLED من 1099جنيه إسترليني، بينما يبدأ سعر Vivobook Pro 16X OLED من 1399 جنيه إسترليني.

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