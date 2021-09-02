تكنولوجيا: RED تعلن عن كاميرة V-Raptor ST بمستشعر جديد يدعم تسجيل فيديو RAW

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة RED عن أحدث كاميرة 8K pro التي تنطلق بعنوان V-Raptor ST، وتضم مستشعر جديد يدعم تسجيل فيديو RAW عند 120 إطار لكل ثانية.

تعد كاميرة V-Raptor ST أول إصدار لشركة RED من سلسلة كاميرات DSMC3، كما تتميز بتصميم أكبر من إصدار الشركة السابق “Komodo”، كما تضم الكاميرة مستشعر VV بإطار كامل وبدقة 35.4 ميجا بيكسل، والذي يدعم نطاق ديناميكي مع 17 نقطة توقف، مع معايير وجودة سينمائية في المسح بآداء مضاعف عن أي من إصدارات RED.

ومن المقرر أن تدعم هذه المواصفات المستخدم في الحصول على جودة التصوير وسرعة الآداء في نفس الوقت، كما تدعم كاميرة V-Raptor ST تسجيل فيديو RAW بعمق 16 بت، ودقة 8K، ومعدل 120 إطار لكل ثانية.

كما يمكن للكاميرة أن تدعم تسجيل فيديو بدقة 2K عند 600 إطار لكل ثانية بالحركة البطيئة، أيضاً تأتي الكاميرة بشاشة تدعم ضبط إعدادات الكاميرة، وحفظ الإعدادات المسبقة للكاميرة، كما تتضمن الكاميرة تحسينات في نظام التبريد الذي يتضمن مروحة 60مم، لدعم إستخدام الكاميرة في ظروف المناخية الصعبة.

وتأتي كاميرة V-Raptor ST باثنان من مخارج 12G-SDI، و9 pin EXT، ومنفذ USB-C، وموصل للشاشة، وتتوافق الكاميرة مع بطاقات CFexpress 2.0 Type B لتسجيل R3D، وProRes عند 800 ميجابايت / ثانية، ومن المقرر أن يتوفر هيكل الكاميرة بسعر 24500 دولار.

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