تكنولوجيا: vivo تعتمد هاتف vivo X70 Pro برقاقة معالج Exynos 1080

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لكشف النقاب عن سلسلة vivo X70 في حدث يعقد في 9 من سبتمبر، ولقد إعتمدت الشركة هاتف vivo X70 Pro برقاقة معالج Exynos 1080 في TENAA.

أكدت التسريبات السابقة على أن هاتف X70 Pro Plus يأتي بمعالج V1 ISP المساعد، مع رقاقة Snapdragon 888 Plus، كما أوضحت النسريبات أن هاتف vivo X70 Pro يأتي بوحدة معالجة بسرعة 2.8GHz، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن الرقاقة هي Snapdragon 888، بينما تشير التسريبات الجديدة إلى أن سرعة الرقاقة أقرب إلى معالج سامسونج Exynos 1080.

ويأتي هاتف vivo X70 Pro بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، كما تقدم الشركة الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش ودقة عرض 1080 بيكسل، كما تضم الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

وتضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن تدعم المستشعرات المميزة بدقة 12 ميجا بيكسل لقطات portraits مع عدسات telephoto، بينما يأتي الأخر بزوايا عرض واسعة، ويضم المستشعر الرابع عدسات periscope.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، واثنان من الإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

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