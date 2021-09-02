تكنولوجيا: كوالكوم تعلن عن تقنية الصوتيات aptX Lossless لأجهزة البلوتوث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت كوالكوم اليوم عن تقنية “aptX Lossless” الصوتية التي تستهدف دعم أجهزة البلوتوث بصوتيات مميزة بآداء ثابت دون أن يتم فقد الإشارة في أجهزة البلوتوث.

بعد أن قدمت شركة كوالكوم تقنية Snapdragon Sound خلال الفترة الماضية، تعود الشركة اليوم بتقنية جديدة تعرف “aptX Lossless”.

وتدعم تقنية “aptX Lossless” أجهزة البلوتوث في بث صوتيات بكفاءة ثابتة دون فقدان في إشارة الصوتيات أثناء عملية البث، على أن تدعم تقنية كوالكوم أجهزة البلوتوث من السماعات وأجهزة البث الأخرى.

أيضاً لا تستهدف ميزة aptX Lossless تعزيز جودة الصوتيات فقط، حيث تدعم أيضاً بث صوتيات 16-بت، و44.1 كيلو هرتز.

كما تعد تقنية aptX Lossless إمتداد جديد لتقنية كوالكوم السابقة aptX Adaptive التي تعمل على تتبع عملية الإدخال والإخراج وأيضاً RF لدفع أفضل آداء وجودة في الصوتيات.

يذكر أن كوالكوم تستعد لدعم الجيل الأول من أجهزة البلوتوث بتقنية aptX Lossless في نهاية هذا العام، لذا نترقب إنطلاق التقنية للأجهزة لاحقاً هذا العام.

المصدر

اعلان





