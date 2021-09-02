تكنولوجيا: سامسونج تعلن عن مستشعرISOCELL HP1 بدقة 200 ميجا بيكسل وGN5 بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج اليوم رسمياً عن الإصدارات الجديدة من المستشعرات ISOCELL HP1 بدقة 200 ميجا بيكسل وGN5 بدقة 50 ميجا بيكسل.

كشفت العملاق الكوري النقاب عن مستشعر ISOCELL HP1 الذي يدعم هاتفها القادم Galaxy S22 Ultra، ويتميز بدقة 200 ميجا بيكسل، بقدرة على إخراج صور بدقة 12.5 ميجابكسل، و50 ميجا بيكسل عبر دمج البيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر.

ومن المقرر أن يدعم مستشعر ISOCELL HP1 دمج 4 في 4 بيكسل، لإنتاج صور بدقة 12.5 ميجابكسل، لبيكسل بحجم 2.56μm بيكسل، والذي يدعم التصوير بكفاءة في الإضاءة المنخفضة، وفي الإضاءة الجيدة يمكن إنتاح صور بدقة 50 ميجا بيكسل، بحجم بيكسل 1.28μm.

من جانب أخر لم توضح سامسونج في إعلانها الرسمي حجم مستشعر ISOCELL HP1، إلا أن التسريبات تشير إلى أن المستشعر يتميز بحجم أصغر من ISOCELL GN2، ويدعم مستشعر ISOCELL HP1 تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية.

أيضاً قدمت سامسونج مستشعر ISOCELL GN5 بدقة 50 ميجا بيكسل، مع حجم بيكسل 1.0μm، وتحسنيات في كفاءة وآداء التركيز التلقائي ودقة التركيز.

كما يأتي المستشعر بتقنية “Deep Trench Isolation” التي تستخدم للمرة الأولى في تصميم البيكسل المزدوج، كما يتكامل مستشعر GN5 مع Dual Pixel Pro للضبط التلقائي في جميع الإتجاهات، مع تتبع رأسي وأفقي لدعم التركيز بدقة وسرعة أعلى.

يذكر أن سامسونج قد أكدت على أن النماذج الأولية من مستشعرات ISOCELL HP1 و GN5 متوفرة بالفعل للشركات، ومن المتوقع أن تنطلق المستشعرات الجديدة لدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية.

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