أرضيات خشبية يمكنها تشغيل المصباح الكهربائي!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - يمكن للأرضيات الخشبية حصاد ما يكفي من الطاقة لتشغيل مصباح LED، كما أظهر العلماء، في تطور علمي موفر للطاقة.

قام فريق من الباحثين المقيمين في سويسرا بتطوير “مولد نانو كهربائي” خشبي يستخدم الطاقة الناتجة عن المشي لتوليد الكهرباء.

وجاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: يتكون المولد النانو كهربائي من قطعتين من الخشب مع طلاءات مختلفة، تقع بين طبقتين من الأقطاب الكهربائية.

تصبح قطع الخشب مشحونة كهربائياً من خلال الاتصالات الدورية والفصل عندما يتمّ الدوس عليها، وهي ظاهرة تسمى تأثير الاحتكاك الكهربائي.

هذا التأثير هو ما يسبب بالتصاق قطع الملابس المغسولة والمنشفة مع بعضها البعض، أو أن يصبح البالون مشحوناً كهربائياً عند فركه على الشعر.

في حين أنّ المولد النانو كهربائي هو مجرد نموذج في الوقت الحالي، في المستقبل يمكن للناس تشغيل الأجهزة في منزلهم فقط عن طريق المشي في جميع أنحاء الغرفة. لم يكشف الباحثون عن مقدار التكلفة أو متى يمكن أن تكون هذه التكنولوجيا متاحة على نطاق واسع.

تم إجراء البحث من قبل خبراء في Eth Zurich في سويسرا، وجامعة Chongqing في الصين وجامعة Northwestern في إلينوي.

“يمكن تحسين كفاءة الطاقة في المباني بقوة من خلال تمكين مواد البناء من تحويل الطاقة الميكانيكية لشاغليها مباشرة إلى كهرباء مفيدة”، كما يقولون في دراستهم.

“وفي هذا الصدد، فإنّ النهج القائم على التأثيرات الكهرضغطية واعد بشكل خاص.

“إنّ الخشب مادة بناء ممتازة، تحظى بتقدير كبير لاستدامتها الجوهرية، وتكلفتها المنخفضة، فضلاً عن قيمتها الجمالية.”

“تظهر مولدات النانو الكهربائية الخشبية ذات الوظائف المتعددة إمكانات مثل أرضيات حصاد الطاقة في المباني الذكية.”

بدأ الفريق بتحويل الخشب إلى مولد نانوكهربائي عن طريق وضع قطعتين من الخشب الوظيفي بين الأقطاب الكهربائية.

تسبب حركة المشي تأثير الاحتكاك الكهربائي ، مما يجعل قطع الخشب مشحونة كهربائياً.

خلال تأثير الاحتكاك الكهربائي، يمكن للإلكترونات والجسيمات دون الذرية التي تحمل الكهرباء في المواد الصلبة، أن تنتقل من كائن إلى آخر، وتوليد الكهرباء.

ولكن هناك مشكلة واحدة في صنع المولد النانو كهربائي من الخشب.

“الخشب هو في الأساس مادة محايدة”، قال كبير مؤلفي الدراسة جويدو بانزاراسا منETH Zürich. “وهذا يعني أن الخشب ليس لديه ميل حقيقي لاكتساب أو فقدان الإلكترونات.”

وهذا يحد من قدرة المواد على توليد الكهرباء، وبالتالي فإنّ التحدي هو جعل الخشب قادراً على جذب وفقدان الإلكترونات.

وجد الباحثون أنّ مولد النانو كهربائي المصنوع من شجرة التنوب المقطوعة شعاعياً، وهو نوع خشب يستخدم للبناء في أوروبا، كان الأفضل أداءً.

عززت العلاجات أداء المولد النانو كهربائي، بحيث استطاع توليد 80 مرة من الكهرباء أكثر من الخشب الطبيعي. كما ظلّ انتاج الكهرباء للجهاز مستقراً أيضاً تحت قوى ثابتة لما يصل إلى 1500 دورة.

ووجد الباحثون أنّ النموذج الأولي للأرضية الخشبية والذي كانت مساحته أصغر قليلاً من قطعة من الورق يمكنه أن ينتج طاقة كافية لإضاءة مصابيح LED المنزلية والأجهزة الإلكترونية الصغيرة مثل الآلات الحاسبة.

لقد أضاءوا بنجاح المصباح الكهربائي مع النموذج الأولي عندما سار شخص بالغ عليه، وتحولت الخطى إلى كهرباء.

وقال بانزاراسا: “كان تركيزنا على إظهار إمكانية تعديل الخشب بإجراءات صديقة للبيئة نسبياً لجعله كهربائياً”.

الخطوة التالية لبانزاراسا وفريقه هي تحسين المولد النانو كهربائي مع إضافة الطلاء الكيميائي الذي يكون أكثر ملاءمة للبيئة وأسهل في التنفيذ.

وقال بانزاراسا: “على الرغم من أننا ركزنا في البداية على الأبحاث الأساسية، إلا أنّ البحث الذي نقوم به يجب أن يؤدي في النهاية إلى تطبيقات في العالم الحقيقي”.

“الهدف النهائي هو فهم إمكانات الخشب خارج تلك المعروفة بالفعل وتمكين الخشب مع خصائص جديدة للمباني الذكية المستدامة في المستقبل.”