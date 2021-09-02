تكنولوجيا: Realme تستعد للإعلان عن Realme 8s 5G و8i في 9 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Realme حدث في 9 من شهر سبتمبر الجاري للإعلان الرسمي عن هواتف Realme 8s 5G و8i التي تنطلق برقاقات MediaTek.

نشرت شركة Realme إعلان تشويقي جديد أكدت من خلاله على موعد مؤتمرها القادم في 9 من شهر سبتمبر والذي تكشف فيه عن هواتف Realme 8s 5G و8i.

كانت شركة Realme قد قدمت هاتفي Realme Realme 8 و 8 Pro في شهر مارس، ومن ثم كشفت عن هاتف 8 5G خلال شهر أبريل، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدارات جديدة من السلسلة Realme 8s 5G و Realme 8i.

ولقد أكدت Realme في تصريحاتها على أن هاتف Realme 8i يأتي برقاقة معالج Helio G96 ومعدل تحديث 120Hz، بينما يعد هاتف Realme 8s 5G أول إصدار في الهواتف الذكية يأتي بمعالج Dimensity 810.

كما أكدت الشركة على دعم الهاتفين بميزة الذاكرة العشوائية الديناميكية DRE، والتي ستتيح زيادة سعة الذاكرة العشوائية إفتراضياً عن بإستخدام سعة التخزين الداخلية.

ولقد أوضحت التسريبات أن هاتف Realme 8s 5G يأتي بحجم شاشة 6.5 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، وإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI 2.0، كما يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، وبطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

من جانب أخر يأتي هاتف Realme 8i بحجم شاشة 6.59 إنش، وجودة عرض FullHD Plus، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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