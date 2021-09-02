تكنولوجيا: Twitter تبدأ في دفع ميزة Super Follows على منصة iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة تويتر عن دفع ميزة “Super Follows” الجديدة التي تدعم مستخدمي التطبيق على منصة iOS في تلقي الإشتراكات من المتابعيين للحصول على محتوى خاص.

كانت Twitter قد أعلنت عن إختبار ميزة “Super Follows” خلال الفترة الماضية، واليوم بدأت الميزة الجديدة في الإنطلاق بالفعل للمستخدمين.

وتتيح ميزة “Super Follows” للمستخدمين من منشئي المحتوى على منصة تويتر تخصيص بعض من التغرايدات للمتابعين المشتركين في الميزة فقط.

ولقد أعلنت تويتر عن الميزة الجديدة للمرة الأولى خلال شهر فبراير، واليوم تتوفر الميزة لمستخدمي منصة iOS فقط، كما يتم دفع الميزة في البداية للمستخدمين المشتركين في تجربة الميزة بالفعل في الولايات المتحدة.

أيضاً من المقرر أن يتاح لمستخدمي تويتر في الولايات المتحدة وكندا متابعة حسابات Super Follow في مجموعات التجربة، كما سيتم تحديد المتابعيين المميزين لمنشئ المحتوى من مشتركي” Super Followers” عبر رمز يظهر عند الرد على التغريدات.

ومن المقرر أن تتوسع تويتر بالميزة في دول جديدة خلال الأسابيع المقبلة، كما تخطط شركة تويتر إلى دفع الميزة للمستخدمين على منصة الأندوريد والمتصفح قريباً.

يذكر أن ميزة ” Super Follow” ستتوفر للمتابعيين بإشتراكات 3 دولارات أو 5 دولار أو أيضاً 10 دولار شهرياً، على أن يتم تحصيل الإشتراكات عبر Stripe، ومن المتوقع أن تحقق هذه الميزة للمستخدمين إيرادات بنسبة 97%.

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