بالصورة: “عنقود لانياكيا”.. يحتوي على مئة ألف مجرة ومليارات النجوم!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً - منذ 33 دقيقة

‏صورة تذهل كل من يراها، فيها مثلث بيضاوي أصفر داخله عنقود مضيء، هذا العنقود يُسمى “عنقود لانياكيا” يحتوي على 100,000مجرة، كل مجرة تحتوي على مليارات النجوم.

‏النقطة الحمراء الصغيرة هي مكان تواجد مجرتنا “درب التبانة” التي تحتوي على 300 مليار نجم، أحد هذه النجوم هي “الشمس” التي تشرق علينا كل صباح.

‏هناك 10 ملايين عنقود في الكون مثل عنقود لانياكيا، هذه الـ 10 ملايين هي العناقيد الكونية التي استطاع العلماء رؤيتها فقط، مما يعني أن هناك ملايين وربما المليارات من العناقيد الاخرى التي لم يروها.

عنقود لانياكيا

وأظهرت تحليلات بأن العنقود المجري العملاق (Supercluster) الذي يحوي مجرتنا هو في الحقيقة أكبر 100 مرة مما كان يعتقد سابقاً، بحسب ما ذكر فريق من الفلكيين الذين رسموا خريطة للمنطقة الضخمة وأسموها لانياكيا (Laniakea) وهو اسم من اللغة المحلية لسكان جزر هاواي ويعني السماء اللا محدودة.

تميل المجرات إلى الاحتشاد في مجموعات تسمى بعناقيد مجرية، والمناطق المكتظة بهذه العناقيد تعرف بالعناقيد المجرية العملاقة (Superclusters)، ولكن تعريف مثل هذه البنية الكونية الضخمة وتحديد حدودها كان غامضاً قبل الآن.